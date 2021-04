Legia Warszawa w zdecydowanie najciekawszym meczu 24. kolejki PKO Ekstraklasy zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań. Wojskowi przystąpią do tej potyczki w roli faworyta. Niemniej Kolejorz liczy na atut własnego boiska. Zakłady bukmacherskie Superbet mają kilka ciekawych zakładów w swojej ofercie dotyczących potyczki, które będzie miała miejsce na Stadionie Miejskim w Poznaniu.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Legię Warszawa i aktualnych wicemistrzów Polski dzieli w ligowej tabeli przepaść. Wojskowi są na pierwszym miejscu, legitymując się dorobkiem 51 punktów. Tymczasem dopiero na 11. pozycji zadomowili się lechici, mając zaledwie 29 oczek. Lech do trzeciego Rakowa Częstochowa traci aktualnie 11 punktów, co sprawia, że szanse na występy w europejskich pucharach na dzisiaj są małe, chyba że ekipa Marka Papszuna wygra Fortuna Puchar Polski, ponieważ w takim przypadku także czwarte miejsce w tabeli może dać szansę na zaprezentowanie się na arenie międzynarodowej.

Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na Lech Poznań – Legia Warszawa.

Lech vs Legia

W pięciu ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, Kolejorz wygrał tylko raz, notując aż trzy porażki. Jedno spotkanie lechici zakończyli remisem. W poprzedniej serii gier Lech uległ Cracovii, która według wielu głosów jest jednym z głównych pretendentów do spadku z ligi obok Stali Mielec.

Znacznie lepsze nastroje panują aktualnie w ekipie z Warszawy, która jest na najlepszej drodze do wywalczenia 15. w historii mistrzostwa Polski. Legia do potyczki z lechitami podejdzie, walcząc o piąte z rzędu zwycięstwo. Od porażki z Piastem Gliwice w krajowym pucharze podopieczni Czesława Michniewicza kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa.

Superbet zakłady bukmacherskie przygotowały na starcie Lecha z Legią ciekawą ofertę, która liczy łącznie aż 100 różnego rodzaju zakładów. Faworytem tej potyczki według analityków bukmacherskich są zawodnicy stołecznego teamu. Kurs na zwycięstwo legionistów wynosi 2,35. Z kolei szanse na to, że górą będą jednak piłkarze Kolejorza, zostały oszacowane na 3,05.

Oferta bukmacherska na mecz Lech – Legia

Na stronie internetowej Superbet znajduje się dużo interesujących zakładów. Jeden z najbardziej prawdopodobnych wyników w niedzielnym hicie to 1:0 dla Legii. Kurs na takie rozstrzygnięcie wynosi 8,50. Tymczasem najmniej prawdopodobny rezultat to między innymi 5:0 dla gospodarzy. Prawdopodobieństwo na taki wynik zostało oszacowane na 100,00.

Kurs na to, że obie drużyny strzelą gole, to 1,47. Tymczasem największe szanse na zdobycie bramki według ekspertów mają Mikael Ishak i Tomas Pekhart. Wariant z golem Szweda został oszacowany na 2,80, a ten z ewentualnym trafieniem Czecha, wynosi 2,10. Ciekawa jest natomiast opcja z typem na to, że bramkę zdobędzie Bartosz Kapustka, bo kuszący jest kurs, wynoszący 4,50.

Pozostałe ciekawe kursy w Superbet mecz Lech – Legia w PKO Ekstraklasie:

Gol głową – TAK – 5,00

Rzut karny – gol – 7,00

Bramka samobójcza – TAK – 25,00

Rzut karny lub czerwona kartka – 1,75

Zakład bez remisy – 2 – 1,65

Z meczu Lech – Legia transmisja będzie dostępna na antenach Canal+ Premium, Canal+ Sport 3, Canal+ 4K, TVP 1 i TVP Sport.

Zakład bez ryzyka i freebet w Superbet

Ten mecz możesz obstawiać w Superbet zakłady bukmacherskie. Bukmacher ten oferuje atrakcyjne bonusy dla nowych klientów: zakład bez ryzyka do 500 zł (cashback) i 50 zł bonusu na start.

Dodatkowo nasi Czytelnicy mogą otrzymać freebet 34 zł. To łącznie 584 zł w bonusach! Promocja będzie aktywna, tylko jeśli przy rejestracji podasz Superbet kod promocyjny GOAL w trakcie rejestracji. Szczegóły oferty są dostępne na stronie bukmachera.

Bonus 100% do 50zł + cashback do 500zł + freebet 34zł Ciekawy nowy bukmacher Idź do Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.