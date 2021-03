Najbliższy tydzień upłynie pod znakiem śledzenia stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski opuścił już zgrupowanie i nie zagra w środowym meczu z Anglią. Czy zdąży się wykurować na sobotni hit Bundesligi, w którym Bayern Monachium zmierzy się z RB Lipsk? Sprawdzamy kursy bukmacherów.

Kontuzja Lewandowskiego problemem dla reprezentacji i Bayernu

Robert Lewandowski występ w niedzielnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Andorą, w którym dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, okupił kontuzją kolana. Poniedziałkowe badania wykazały uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana, co skutecznie eliminuje go z występu w środowym meczu przeciwko Anglii.

Lewandowski udał się już do Monachium, gdzie zajmą się nim lekarze i fizjoterapeuci Bayernu. Według oficjalnych komunikatów i komentarzy specjalistów przerwa w grze 32-letniego napastnika nie powinna być długa. Niewątpliwie pod znakiem zapytania stanął jego występ w sobotnim meczu Bundesligi, w którym Bayern Monachium w pojedynku na szczycie zmierzy się z RB Lipsk.

Czy najlepszy strzelec niemieckiej ekstraklasy zdąży się wykurować na najbliższy ligowy pojedynek? A może wróci na boisko nieco później? STS zakłady bukmacherskie przygotowały specjalną ofertę zakładów dotyczących daty powrotu Roberta Lewandowskiego. Według największego polskiego bukmachera najbardziej prawdopodobny jest powrót polskiego napastnika na pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain.

STS 2.00 Robert Lewandowski wróci na mecz z PSG (7.04) Odwiedź STS

Wszystkie kursy STS na powrót Lewandowskiego*:

31.03. z Anglią w el. MŚ – 75.00

03.04. z RB Lipsk w Bundeslidze – 3.50

07.04. z PSG w Lidze Mistrzów – 2.00

10.04. z Unionem w Bundeslidze – 10.00

13.04. z PSG w Lidze Mistrzów – 4.50

14.04. lub później – 4.75



*powrót na boisko = wyjście w podstawowej “11” i rozegranie przynajmniej 60 minut

Lewandowski w pogoni za Muellerem

Problemy zdrowotne Roberta Lewandowskiego postawiły pod znakiem zapytania nie tylko jego występ w najbliższym meczu z RB Lipsk, ale także możliwość pobicia rekordu Gerda Muellera pod względem liczby zdobytych bramek w jednym sezonie Bundesligi. Legendarny napastnik Bayernu w 34 występach w trakcie sezonu 1971/72 zdobył dla swojego zespołu 40 bramek.

Lewandowski jest na dobrej drodze do poprawienia tego osiągniecia i wydaje się, że przeszkodził mu w tym mogą jedynie problemy zdrowotne. Po 26 rozegranych do tej pory kolejkach reprezentant Polski ma na swoim koncie 35 trafień. Do wyrównania rekordu brakuje mu więc już tylko pięciu goli, a do końca sezonu pozostało jeszcze osiem kolejek.

