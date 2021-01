Oczy całej piłkarskiej Anglii w niedzielny wieczór zwrócone będą na Old Trafford, gdzie w ramach IV rundy Pucharu Anglii zmierzą się ze sobą Manchester United i Liverpool FC. Jednocześnie oba zespoły zagrają ze sobą po raz drugi w tym miesiącu. W spotkaniu w Premier League goli zabrakło. Miejmy nadzieję, że tym razem skuteczność w obu zespołach będzie lepsza. Przejrzeliśmy się bliżej temu starciu przez pryzmat typów bukmacherskich. Zachęcamy do lektury.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Manchester United w poprzedniej rundzie rozgrywek w pokonanym polu pozostawił Watford FC. Do wygranej zawodników Czerwonych Diabłów poprowadził Scott McTominay, który zdobył jedyną bramkę w spotkaniu. Mniej kłopotów z odniesieniem zwycięstwa mieli natomiast aktualni mistrzowie Anglii, którzy pokonali aż 4:1 Aston Villę. Można jednak przypuszczać, że to nie będzie miało wpływu na losy rywalizacji w niedzielnej batalii.

Klasyk przed duże K?

Gospodarze przystąpią do swojego spotkania, chcąc kontynuować passę spotkań bez porażki. W czterech ostatnich meczach Manchester United wygrał trzy razy, a jedno spotkanie zremisował. Kilka dni temu zespół Ole Gunnara Solskjaera pozostawił w pokonanym polu Fulham FC, wygrywając z ligowym outsiderem 2:1.

Tymczasem zawodnicy The Reds ostatnio są w dołku. Liverpool przegrał na swoim stadionie z Burnley FC 0:1, a kilka dni wcześniej podzielił się punktami z Manchesterem United, remisując 0:0. Nie dziwi zatem, że drużyna Juergena Kloppa chce za wszelką cenę poprawić sobie nastroje na słynnym stadionie.

Według Fortuna zakłady bukmacherskie delikatnym faworytem do zwycięstwa w niedzielnym boju są gospodarze. Niemniej ekipa z Anfield Road na pewno nie stoi zdaniem analityków bukmacherskich na straconej pozycji, mimo że w ostatnim czasie jest daleka od swojej najlepszej dyspozycji.

Kurs na to, że Manchester United przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę w meczu z mistrzami Anglii, wynosi 2,50. Prawdopodobieństwo na to, że górą w tym boju będzie team z Liverpoolu, zostało natomiast oszacowane na 2,62.

Ciekawe są natomiast kursy na to, która z ekip ostatecznie znajdzie się w kolejnej rundzie rozgrywek. Godne uwagi jest to, że zwycięzca tej konfrontacji zmierzy się z West Hamem United Łukasza Fabiański. Kurs na awans Czerwonych Diabłów wynosi 1,82. Z kolei szanse na przejście do kolejnej rundy zawodników The Reds zostało wycenione na 1,92.

Pozostałe ciekawe kursy w Fortunie na mecz Man Utd – Liverpool FC w IV rundzie Pucharu Anglii:

Więcej niż 2,5 goli – 1,77

Obie drużyny strzelą gola – 1,56

Dokładny wynik 2:1 – 8,50

Manchester United strzeli pierwszy gola – 1,92

Liverpool strzelili pierwszego gola – 2,00

Liverpool wygra do zera – 5,00

Bonus do 2000zł + zakład bez ryzyka 210zł + freebet 20zł Największa sieć punktów Przejdź na stronę Fortuny +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.