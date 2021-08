High League MMA: Gdzie obstawiać? Typy i karta walk

High League MMA to nowa federacja na rynku gal sportów walki w Polsce. Pierwsza gala tej fededacji odbędzie się już w sobotę w hali Ergo Arena.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Gala odbędzie się w sobotę, 28 sierpnia o godz. 20:00. Podczas gali walkę stoczy m.in. Ewa Brodnicka, była mistrzyni świata w boksie.

Sponsorem federacji High League jest bukmacher Fortuna, który jako jedyny udostępnia zakłady na to wydarzenie.

Przedstawiamy zapowiedź gali High League przygotowaną przez redakcję serwisu zagranie.com

High League MMA można obstawiać tylko w Fortunie

Kursy na galę High League MMA są dostępne tylko w Fortuna zakłady bukmacherskie, która jest sponsorem federacji. Aby obstawiać należy zarejestrować konto i wpłacić depozyt. Rejestrując się w Fortunie za pośrednictwem naszej strony skorzystasz z pełnego pakietu bonusów: w tym zakładu bez ryzyka do 600 zł oraz odbierzesz darmowy zakład 20 zł.

Karta walk High League, kursy i zapowiedź gali

Federacja Malika Montany zainauguruje swoją obecność na polskiej scenie MMA już w sobotę. Popyt na freak-fighty nie słabnie, a co za tym idzie, pojawia się coraz więcej organizacji, które takie właśnie pojedynki chcą promować. Typy i kursy na High League sprawdzisz w serwisie Zagranie, a poniżej przedstawiamy zapowiedź gali przygotowaną przez redakcję tego serwisu.

High League MMA: Kursy w Fortunie

Main event: Lexy Chaplin vs Natalia Natsu Kaczmarczyk

Bohaterkami walki wieczoru są członkinie “Team X”. W projekcie brali też udział m.in. Marcin Dubiel i Kacper Blonsky, którzy pod skrzydłami innej organizacji freak-fightów mieli okazję pokazać się w formule MMA. Influencerki na pewno mogą zagwarantować oglądalność gali, ale czy będą w stanie pokazać też umiejętności w oktagonie?

Co-main event: Lil Masti vs Ewa Brodnicka

To właśnie ten pojedynek jest dla niektórych walką wieczoru. Ewa Brodnicka to była mistrzyni świata i Europy w boksie. Starcie z Lil Masti będzie jej debiutem w formule MMA. Obie panie mocno podgrzewają atmosferę przed pojedynkiem, więc możemy być pewni, że w oktagonie będzie iskrzyć!

Maciej Rataj vs Medusa

Fani freak-fightów mogą kojarzyć Macieja Rataja z walk, jakie stoczył dla organizacji FAME MMA. Pierwszą przegrał przez poddanie z Don Kasjo, drugą – wygrał na kartach sędziowskich. Medusa również zadebiutował w MMA w tej samej federacji, odniósł wówczas zwycięstwo. Jest podopiecznym Grzegorza Szulakowskiego i ogromnym faworytem w starciu.

Bonus BGC vs Japczan

Na gali High League zobaczymy długo oczekiwanego Bonusa BGC, czyli Piotra Witczaka, który ostatnio zmienił swój tryb życia i mimo czterech porażek chce kontynuować swoją karierę jako zawodnik MMA. Będzie miał okazję wygrać swoją pierwszą walkę, bo zmierzy się z Japczanem, który nie ma żadnego doświadczenia w oktagonie.

Josef Bratan vs Cesarz Narcyz

Starcie tych dwóch zawodników będzie ich pierwszym doświadczeniem ze sportami walki. Cesarz Narcyz to TikToker, członek grupy “Elita Check”. Josef Bratan jest z kolei kojarzony z twórczością muzyczną. To jeden z największych faworytów gali, bo tężyzną fizyczną zdecydowanie przewyższa swojego rywala.

Kamil Kossakowski vs Bunio vs Lukas TV

To jedna z ciekawszych walk tej gali – i niekoniecznie ze względu na nazwiska, ale formułę pojedynku. W oktagonie zobaczymy trzech zawodników: każdy z nich zawalczy z każdym! Można powiedzieć, że w MMA pojawiają się nowe trendy, co tylko dowodzi temu, że coraz bardziej liczy się nie poziom sportowy, ale show.

Big Jack vs Carlito

Dość kontrowersyjne starcie, a to z uwagi na to, że zobaczymy w nim zawodników niskorosłych. Dla Carlito będzie to debiut w oktagonie. Dla Big Jacka również, ale ten miał już okazję poznać nieco smak walki, ponieważ w maju brał udział w pojedynku na gali Punch Down, niestety dla niego – przegranym.

Kuba Nowaczkiewicz vs Kolar

Pojedynek tych panów otwiera kartę walk. Przemysław “Kolar” Kolarczyk jest początkującym aktorem i modelem. Z kolei Kuba Nowaczkiewicz ma już na swoim koncie amatorskie pojedynki w MMA! Występ na gali High League będzie dla obu zawodników okazją, aby pokazać się szerszej publiczności, choć z pewnością to Nowaczkiewiczowi bardziej zależy na pokazaniu się jak najlepiej od sportowej strony.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.