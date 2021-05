Oczy piłkarskiego świata w środowy wieczór skierowane będą na Gdańsk, gdzie rozegrany zostanie finał Ligi Europy. W walce o trofeum zmierzą się zespoły Manchesteru United i Villarreal. Sprawdzamy jakie oferty i promocje przygotowali na to spotkanie legalni bukmacherzy.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Zakład bez ryzyka 280 zł i bonus do 500 zł za dokładny wynik w STS

W STS zakłady bukmacherskie typując finał Ligi Europy możemy skorzystać z dwóch bardzo ciekawych ofert. Pierwszą jest zakład bez ryzyka 280 złotych. Dzięki niemu Twój pierwszy zakład będzie ubezpieczony i w przypadku przegranej otrzymać zwrot do takiej kwoty na swoje konto główne. Co trzeba zrobić, aby mieć możliwość skorzystania z tej promocji? Zarejestrować konto w STS podając w odpowiednim polu STS kod promocyjny GOAL, a następnie dokonać depozytu. To proste!

Legalny bukmacher przygotował również ofertę dedykowaną pod finał Ligi Europy. Stawiając na dokładny wynik w dzisiejszym meczu Manchesteru United i Villarreal poza podstawową wygraną można otrzymać od bukmachera dodatkowy bonus nawet do 500 złotych. Kwota bonusu to pomnożona razy 5 (po odjęciu podatku) stawka kuponu. Jeżeli więc stawka wygranego kuponu wynosiła 20 złotych, oprócz swojej wygranej otrzymasz dodatkowo bonus w wysokości 88 zł (5 x 17,60 zł). Aby skorzystać z oferty należy po zalogowaniu się na swoje konto zapisać się do akcji klikając “Weź udział”, a następnie wytypować dokładny wynik dzisiejszego na kuponie SOLO lub AKO.

Superbet z extra bonusem na finał Ligi Europy

Superbet zakłady bukmacherskie również przygotowały specjalną propozycję Ligi Europy. Poza standardową ofertą na start bukmacher postanowił zwiększyć kwotę bonusu o 100 złotych. Aby otrzymać extra bonus od Superbet wystarczy zarejestrować konto oraz dokonać depozytu w kwocie minimum 100 złotych. Dzięki temu na Twoje konto trafi bonus w wysokości 150 złotych, a nie 50 złotych jak ta ma miejsce przy standardowej ofercie powitalnej.

Co ważne, poza wspomnianym wyżej bonusem, będzie mógł również wykorzystać zakład bez ryzyka do 500 złotych (cashback) oraz otrzymać freebet o wartości 34 złotych. Łączne to aż 684 złote w bonusach.

Superbet Aż do 684 zł Bonus do 150zł + cashback do 500 + freebet 34zł +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg Bierz bonus od bukmachera! Odbierz extra bonus od Superbet

Kurs 10.00 na wygraną Manchesteru United w BETFAN

Jeżeli faworyta dzisiejszego finału Ligi Europy upatrujesz w zespole Manchesteru United powinieneś zwrócić uwagę na ofertę przygotowaną przez BETFAN zakłady bukmacherskie. Bukmacher umożliwia bowiem zagranie na zwycięstwo Czerwonych Diabłów po niesamowicie wysokim kursie – 10.00!

Jakie warunki trzeba spełnić, aby mieć taką możliwość? W pierwszym kroku zarejestrować konto w BETFAN do 26 maja do godziny 21:00, a następnie wpłacić depozyt w kwocie minimum 50 złotych. W ostatnim kroku należy zagrać pojedynczy kupon (za maksymalnie 25 złotych) na zwycięstwo Manchesteru United korzystając przy tym z odpowiedniej oferty (nie z oferty głównej na mecz). To wszystko! Jeżeli kupon okaże się trafiony, wygrana trafi na Twoje konto główne.

Dwie oferty na finał Ligi Europy od Fortuny

Finał Ligi Europy jest pewnego rodzaju przedsmakiem tego, co czeka nas w najbliższą sobotę. Wówczas na Estadio do Dragao w Porto rozegrany zostanie finał Ligi Mistrzów pomiędzy Chelsea i Manchesterem City. Specjalną ofertę na oba te spotkania przygotowała Fortuna zakłady bukmacherskie.

Jeżeli postawiony zakład przedmeczowy z dowolnym zdarzeniem z oferty na finał Ligi Europy okaże się przegrany, otrzymasz od Fortuny zakład bez ryzyka do 100 złotych na sobotni finał Ligi Mistrzów. Trzeba spełnić podstawowy warunek, jakim jest zagranie kupony na dzisiejszy mecz za minimum 100 złotych.

Fortuna przygotowała również inna ofertę – kierowaną do osób które nie mają jeszcze swojego konta lub zarejestrowały go wcześniej, ale nie dokonały jeszcze pierwszej wpłaty. Tylko dzisiaj można uzyskać dodatkowy bonus od depozytu w wysokości 50 złotych. Co trzeba zrobić? Dokonać dziś pierwszego depozytu na minimum 50 złotych wpisując przy wpłacie kod promocyjny: bonus50.

Fortuna Aż do 2230 zł Bonus do 2000zł + zakład bez ryzyka 210zł + freebet 20zł +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg Bierz bonus od bukmachera! Skorzystaj z oferty Fortuny

Finał Ligi Europy: Villarreal – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości kto jest faworytem dzisiejszego finału i zdecydowanie stawiają na Czerwone Diabły. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdź gdzie obejrzysz mecz Villarreal – Man Utd.

Villarreal Remis Manchester United 4.50 3.45 1.95 4.10 3.40 1.95 4.50 3.45 1.95 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 26. maja 2021 12:39 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.