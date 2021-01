Bukmacherzy: 35 000 zł w puli nagród

Rośnie pula w promocji Piłkarski Jackpot organizowanej przez legalnego bukmachera Betclic.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Uczestnicy zabawy mają za zadanie poprawnie wytypować rozstrzygnięcia ośmiu spotkań. Tym razem będą to sobotnie i niedzielne mecze włoskiej Serie A. W puli do podziału jest już 35 000 złotych, a to “dzięki temu”, że żaden z klientów Betclic nie trafił rozstrzygnięć ośmiu meczów Bundesligi (typowano w poprzedni weekend).

Aby wejść do gry należy kliknąć “dołącz” pod grafiką promocji na stronie bukmachera i postawić kupon składający się z tych poniższych meczów Serie A: Bologna – Verona, Torino – Spezia, Sampdoria – Udinese, Napoli – Fiorentina, Crotone – Benevento, Sassuolo – Parma, Atalanta – Genoa i Inter – Juventus. Zaliczane są tylko zakłady przedmeczowe 1X2 (bez podwójnej szansy), postawione za minimalną stawkę 10 zł w okresie od 11 do 16 stycznia. Możesz obstawić do pięciu kuponów kwalifikujących się do promocji.

– Gracze, którzy poprawnie wytypują wszystkie osiem spotkań, podzielą między siebie pulę 35 000 zł! Jeśli trafisz jako jedyny, to rozbijesz bank i zgarniesz całą wygraną! Pamiętaj, że jeśli poprawnie wytypujesz wszystkie spotkania, to oprócz puli jackpota i swojej wygranej, zgarniesz dodatkowe 20% dzięki Multi+! Natomiast jeśli ta sztuka nie uda się nikomu, to Betclic zwiększy pulę następnej edycji promocji i będzie to robił tak długo, aż ktoś nie rozbije banku! – informuje Betlic.

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest na stronie bukmachera.