Bukmacherzy: 35 000 zł w puli nagród piłkarskiego jackpotu

Rośnie pula w promocji Piłkarski Jackpot organizowanej przez legalnego bukmachera Betclic. Aktualnie do zgarnięcia jest już 30 tysięcy złotych. To efekt tego, że w trakcie podczas pierwszej kolejki nikomu nie udało się poprawnie wytypować rozstrzygnięć wszystkich spotkań.

Osoby, które chcą wziąć udział w zabawie mają za zadanie poprawnie wytypować rozstrzygnięcia dziewięciu spotkań. To pojedynku rozgrywane od piątku do poniedziałku w ramach 2. kolejki PKO Ekstraklasy. W puli do podziału jest obecnie 30 000 złotych. W poprzednim sezonie żadnym z klientów klientów Betclic nie udało się trafić rozstrzygnięć wszystkich dziewięciu meczów naszej ekstraklasy.

Aby wejść do gry należy kliknąć “dołącz” pod grafiką promocji na stronie bukmachera i postawić kupon składający się z następujących meczów PKO Ekstraklasy: Zagłębie – Łęczna, Górnik – Lech, Stal – Piast, Termalica – Wisła Kraków, Radomiak – Legia, Warta – Pogoń, Cracovia – Śląsk, Jagiellonia – Raków, Lechia – Wisła Płock. Zaliczane są tylko zakłady przedmeczowe 1X2 (bez podwójnej szansy), postawione za minimalną stawkę 10 zł w okresie od 27 do 30 lipca.

