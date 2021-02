Bukmacherzy. 1. liga wznawia rywalizację. Kto wywalczy awans?

W sobotę wznowiona zostanie rywalizacja na zapleczu PKO Ekstraklasy. W ramach odrabiania zaległości odbędą się dwa zaległe spotkania. W jednym z nich o punkty powalczy jeden z kandydatów do awansu – ŁKS Łódź. W meczu u siebie zmierzy się z GKS-em Tychy. W drugim pojedynku Widzew Łódź podejmował będzie Koronę Kielce.

Aktualnie głównym kandydatem do awansu pozostaje Bruk-Bet Termalica Nieciecza, która z dużą przewagą prowadzą w ligowej tabeli. Nad zajmującymi drugie i trzecie miejsce zespołami ŁKS-u Łódź i Górnika Łęczna ma dziesięć punktów przewagi. Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że drużyna z Małopolski w przyszłym sezonie zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej. Kurs w forBET zakłady bukmacherskie na to, że zespół z Niecieczy zajmie jedno z dwóch pierwszych miejsc wynosi obecnie 1.05.

Pozostałe kursy na awans do PKO Ekstraklasy:

1.40 – Łódzki KS

4.00 – Arka Gdynia

8.00 – Radomiak Radom

15.00 – Górnik Łęczna

20.00 – Miedź Legnica

20.00 – GKS Tychy

100.00 – Odra Opole

Dwa mecze w Łodzi

W sobotę czekają nas dwa spotkania, które rozegrane zostaną w Łodzi. W obu przypadkach według bukmacherów faworytami do zdobycia trzech punktów będą gospodarze. Zdecydowanie większe szanse wydaje się mieć ŁKS, który podejmował będzie GKS Tychy. Znacznie trudniejszej przeprawy może spodziewać się Widzew, który zmierzy się z plasującą się nieco wyżej w tabeli Koroną Kielce.

Aktualna tabela 1. Ligi