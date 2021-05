Arsenal FC przegrał w pierwszym półfinałowym spotkaniu Ligi Europy z Villarreal 1:2. Niemniej ekipa z Londynu ma ten komfort, że drugi mecz rozegrany zostanie na Emirates Stadium, co sprawia, że angielski finał rozgrywek w Gdańsku jest możliwy. Tymczasem zakłady bukmacherskie Etoto mają kilka ciekawych zakładów w swojej ofercie dotyczących potyczki, które będzie miała miejsce w czwartkowy wieczór.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Arsenal FC w trakcie minionego weekendu przełamał się i wrócił na zwycięski szlak. Ekipa z Londynu pokonała w lidze Newcastle United 2:0. Tym samym po trzech spotkania bez wygranej team Mikela Artety w końcu miał powody do radości. Hiszpański team pokonał natomiast Getafe 1:0. W związku z tym obie drużyny podejdą do potyczki na Emirates Stadium po zwycięskich starciach.

Liga Europy: Arsenal FC – Villarreal CF

Londyńczycy przystąpią do potyczki z Żółtą Łodzią Podwodną, chcąc wrócić na zwycięski szlak w Lidze Europy na swoim stadionie. W dwóch ostatnich meczach to się Kanonierom nie udało. Arsenal zremisował ze Slavią Praga (1:1), a także przegrał z Olympiakosem. Mając na uwadze to, że Villarreal w drugich co do wielkości międzynarodowych rozgrywkach europejskich jest bez porażki od 13 meczów, notując w nich 12 zwycięstw, to londyńska ekipa jest w trudnym położeniu.

W pięciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami Arsenal wygrywał dwukrotnie, raz górą była drużyna z Hiszpanii i dwie potyczki zakończyły się remisem. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w Londynie dawno temu, bo w kwietniu 2009 roku. Zawodnicy The Gunners wygrali wówczas 3:0. Bramki dla londyńczyków zdobywali: Theo Walcott, Emmanuel Adebayor i Robin Van Persie.

Etoto zakłady bukmacherskie przygotowały na starcie Arsenal – Villarreal atrakcyjną ofertę, liczącą łącznie aż 190 różnego rodzaju zakładów. Faworytem tej potyczki według analityków bukmacherskich są zawodnicy The Gunners. Kurs na zwycięstwo ekipy z Anglii wynosi 1,93. Z kolei szanse na to, że górą będą jednak piłkarze hiszpańskiej ekipy, zostały oszacowane na 4,40.

Oferta bukmacherska na mecz Arsenal – Villarreal

Na stronie internetowej Etoto znajduje się wiele ciekawych zakładów. Kuszący jest kurs na to, że obie drużyny zdobędą bramki. Prawdopodobieństwo na to, że tak właśnie się stanie, wynosi 1,70. Tymczasem wariant na to, że gol padnie w ewentualnej dogrywce, wynosi 10,00.

W kontekście czwartkowej potyczki warto zwrócić uwagę na wyniki do przerwy. Wariant z tym, że Arsenal w pierwszej połowie będzie lepszy, szacowany jest na 2,45. Tymczasem opcja z tym, że to Villarreal uda się na przerwę z lepszym wynikiem, została ustalona na 4,75

Tymczasem największe szanse na zdobycie bramki według ekspertów mają Alexandre Lacazette i Gerard Moreno. Wariant z golem Francuza został oszacowany na 2,00. Tymczasem opcja z trafieniem Hiszpana to 2,55.

Pozostałe ciekawe kursy w Etoto na mecz Arsenal – Villarreal w półfinale Ligi Europy:

Czerwona kartka – TAK – 4,00

Kto więcej kartek – Arsenal – 2,95

Remis=zwrot – Arsenal – 1,38

Villarreal wygra do zera – TAK – 7,75

Dokładny wynik 2:0 do Arsenalu – 9,00

Z meczu Arsenal – Villarreal transmisja będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 2. Spotkanie zacznie się o 21:00.

2000 zł w bonusach od ETOTO

Na to spotkanie możesz postawić w ETOTO zakłady bukmacherskie, którego ofertę polecają m.in. Mateusz Borek i Tomasz Smokowski. Bukmacher ten przygotował specjalną ofertę dla naszych Czytelników. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony, otrzymasz bonus ETOTO od pierwszej wpłaty do 1500 zł, ale również srebrny status w programie lojalnościowym ETOTOMANIA, co uprawnia do otrzymania bonusów i freebetów o łącznej wartości ponad 500 zł w miesiącu!

Pakiet bonusów o wartości 2000 zł Poleca Mateusz Borek Idź do etoto +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.