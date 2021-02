Arsenal FC w najciekawszym niedzielnym spotkaniu Premier League zmierzy się na swoim stadionie z Manchesterem City. Gospodarze powalczą o swoje drugie zwycięstwo z rzędu. Z kolei drużyna z Etihad Stadium ma nadzieję na 18. zwycięstwo w sezonie w lidze. Zakłady bukmacherskie Fortuna mają kilka ciekawych zakładów w swojej ofercie dotyczących hitu 25. kolejki angielskiej ekstraklasy.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

W dwóch ostatnich potyczkach między obiema drużynami za każdym razem górą był team z błękitnej części Manchesteru. W ramach Premier League ekipa Josepa Guardioli wygrała 1:0. Z kolei w Carabao Cup, miał miejsce wynik 4:1 dla The Citizens. Kanonierzy po raz ostatni przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę 18 lipca minionego roku, gdy pokonali Man City 2:0.

Ogólnie w dziesięciu ostatnich potyczkach między obiema drużynami aż dziewięć razy górą był Man City, a tylko raz wygrał Arsenal. Taki stan rzeczy pozwala wysnuć wniosek, że ekipa z Etihad Stadium ma patent na londyńczyków. Dodatkowego smaczku niedzielnej rywalizacji dodaje natomiast to, że opiekunem The Gunners jest były asystent menedżera Manchesteru City.

Obywatele znów ograją Arsenal?

Jeśli ktoś myśli, że atutem londyńczyków w niedzielnym boju, będzie własny stadion, to jest w błędzie. Man City nie miał litości w ostatnich latach dla Kanonierów nie tylko na swoim stadionie, ale także na Emirates Stadium. Dość powiedzieć, że w ostatnim boju na tym obiekcie Man City także zaaplikował gospodarzom kilka goli.

Fortuna zakłady bukmacherskie przygotowały na starcie Arsenalu z The Citzizens ciekawą ofertę, która liczy łącznie aż 109 różnego rodzaju zakłady. Nie jest żadną niespodzianką, że faworytem niedzielnej potyczki według analityków bukmacherskich są goście. Kurs na zwycięstwo Man City wynosi 1,55. Z kolei szanse na to, że górą będą jednak piłkarze stołecznej drużyny, zostały oszacowane na 5,90.

Oferta bukmacherska na mecz Arsenal – Man City

Zdaniem ekspertów Fortuny najbardziej realny wynik w niedzielnym boju, to 0:1. Kurs na takie rozstrzygnięcie wynosi 6,70. Tymczasem najmniej prawdopodobny jest na przykład rezultat 5:1 dla gospodarzy. Prawdopodobieństwo na taki wynik zostało oszacowane na 250,00.

Ciekawy kurs jest natomiast to, że obie drużyny strzelą po dwa lub więcej goli, bo wynosi 5,90. Z kolei wariant związany z tym, że Arsenal zdobędzie bramkę w pierwszej połowie, został oszacowany na 4,00. Tymczasem na 3,15 na to, że żadna z ekip nie strzeli gola w pierwszej odsłonie spotkania.

Fortuna 3,15 żadna z ekip nie strzeli gola w I połowie Przejdź na stronę Fortuny

Pozostałe ciekawe kursy w Fortunie mecz Arsenal – Man City w Premier League:

Czerwona kartka – TAK – 5,20

Rzut karny – TAK – 3,15

Zostanie zdobyty hat-trick – TAK – 10,00

Lacazette strzeli gola – TAK – 3,30

Sterling strzeli gola – TAK – 2,60

2230 zł na start od Fortuny

Fortuna zakłady bukmacherskie to jeden z największych i najlepszych bukmacherów w Polsce. Oferuje również jeden z najbardziej atrakcyjnych bonusów powitalnych na start. Łącznie można uzyskać nawet 2230!



Bonus powitalny w Fortunie składa się z trzech części. Zaraz po rejestracji konta w Fortunie możecie skorzystać z zakładu bez ryzyka 210 zł. Fortuna gwarantuje Ci również bonus 100% do 2000 złotych od pierwszej wpłaty. To jednak nie wszystko! Będziesz miał również możliwość postawienia zakładu za darmo o równowartości 20 złotych. Pamiętaj, aby w trakcje rejestracji podać kod promocyjny GOAL.

Bonus do 2000zł + zakład bez ryzyka 210zł + freebet 20zł Dobra aplikacja mobilna Przejdź na stronę Fortuny +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.