Jakub Kosecki został we wtorek nowym zawodnikiem Cracovii. Były reprezentant Polski związał się z Pasami umową do końca sezonu. 30-latek w krakowskim zespole będzie grał z numerem 17 na koszulce.

Cracovia z doświadczonym skrzydłowym

Jakub Kosecki ostatnio bronił barw Adana Demirspor. W trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w dziewięciu spotkaniach, w których nie strzelił żadnego gola, ale zaliczył asystę.

W przeszłości doświadczony skrzydłowy w lidze polskiej bronił barw przede wszystkim Legii Warszawa, czy ŁKS-u. Ponadto grał też w Lechii Gdańsk i Śląska Wrocław. Kosecki w Ekstraklasie legitymuje się bilansem 102 meczów, w których zaliczył 19 trafień. Ponadto na koncie urodzonego w Warszawie zawodnika jest 17 asyst.

– Mam nadzieję, że pomogę zespołowi. Mogę zaoferować od siebie dużo – i będę też dużo od siebie wymagać. Trener będzie widział, kiedy będzie optymalny moment, bym mógł zagrać od pierwszej minuty. Ciężka praca przede mną i mam nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze – mówił Kosecki w rozmowie z klubową telewizją Cracovii.

ℹ️ W ramach zimowego okna transferowego do Pasów dołączył Jakub Kosecki. ✍️ Kuba, witamy! ⚪️🔴 — CRACOVIA 🏆 (@MKSCracoviaSSA) February 23, 2021

Pasy przed starciem z Miedziowymi

W piłkarskim CV nowego nabytku Pasów jest kilka klubów zagranicznych. Latem 2015 roku piłkarz trafił do SV Sandhausen. Z kolei w sierpniu 2018 roku zawodnik dołączył do Adany Demirspor. Kosecki do ekipy Michała Probierza trafił na zasadzie wolnego transferu.

Cracovia plasuje się aktualnie na 14. pozycji w ligowej tabeli. Krakowski team w ramach 18. kolejki PKO Ekstraklasy zremisował bezbramkowo ze Stalą Mielec. Z kolei w najbliższą niedzielę na swoim stadionie piłkarze Pasów zmierzą się z Zagłębiem Lubin. Cracovia powalczy o szóste zwycięstwo w sezonie.



