Giganci Premier League ustawiają się w kolejce po Haalanda

Manchester City i Manchester United według najnowszych doniesień angielskich mediów planują latem przyszłego roku spróbować pozyskać Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund. Wpływ na taki rozwój wydarzeń ma mieć fakt, że Norweg ma wpisaną w swoim kontrakcie z niemieckim klubem klauzulę odstępnego, wynoszącą 65 milionów funtów.

Napastnik Borussii Dortmund Erling Haaland strzelił 33 gole w 26 meczach

Manchester City ma plan, aby 20-latek w szeregach The Citizens został następcą Sergio Aguero

Głównym celem Manchesteru United jest Jadon Sancho. Okazuje się jednak, że także Haaland znajduje się wysoko na liście życzeń sterników Czerwonych Diabłów

Trzeba pamiętać, że w gronie chętnych na transakcję z udziałem Norwega, jest Real Madryt

Manchester City i Manchester United myślami są już przy najbliższej letniej sesji transferowej, można wnioskować z materiału Daily Mail. Wierząc doniesieniom angielskich dziennikarzy, dwa czołowe kluby Premier League analizują temat transferu Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund.

Norweski diament na celowniku klubów Premier League

Norweski napastnik w powszechnej opinii postrzegany jest za jednego z najbardziej rozchwytywanych, na co wpływ mają jego niezwykłe umiejętności strzeleckie. Od momentu, gdy Haaland dołączył do teamu z Signal Iduna Park, to zdobył w nim 33 bramki, potrzebując na to 26 meczów.

Fakt, że z końcem czerwca przyszłego roku wygasa umowa Sergio Aguero z Man City, sprawia, że sternicy wicemistrzów Anglii rozpatrują różne scenariusze. Także ten związany ze znalezieniem następcy dla Argentyńczyka. W kontekście zastąpienia Argentyńczyka najwyżej stoją akcje Erlinga Haalanda, który nie tylko ma ogromne umiejętności, ale też niezwykły potencjał rozwoju, na co wpływ ma fakt, że to wciąż młody piłkarz.

Ewentualny transfer za krocie

Manchester United i Manchester City już dzisiaj zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu ligowym. Ole Gunnar Solskjaer i Josep Guardiola mają nadzieję, że zaczną od tego spotkania marsz w górę ligowej klasyfikacji. Priorytetem na dzisiaj dla obu ekip jest realizowanie celów sportowyc. Klubowi decydenci myślami są jednak już także przy planach na wzmocnienia zespołu.

W przypadku The Citizens wydaje się, że celem jest załatwienie sprawy dotyczącej napastnika. Sergio Aguero ma umowę z klubem do końca sezonu, a wciąż nie zostały rozpoczęte rozmowy w sprawie nowego kontraktu. Klub z Old Trafford też przygląda się norweskiemu napastnikowi. Przypomnijmy, że w styczniu tego roku Manchester United chciał ściągnąć zawodnika do siebie, ale ostatecznie ubiegł go klub z Niemiec.

Nie wolno jednak zapominać, że głównym celem Red Devils jest transfer z udziałem Jadona Sancho. Nie zmienia to jednak faktu, że Man Utd chce być także na bieżąco w sprawie Haalanda.