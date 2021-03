Reprezentacja Anglii pokonała Polskę 2:1 (1:0) na Wembley w meczu eliminacji mistrzostw świata. Anglia z kompletem punktów prowadzi w grupie I. Selekcjoner Synów Albionu Gareth Southgate na konferencji prasowej ciepło wypowiadał się o Biało-czerwonych, ale przede wszystkim chwalił swój zespół.

Na początku Southgate został zapytany o błąd Johna Stonesa, po którym Polacy wyrównali. – Przez ostatnie kilkanaście miesięcy straciliśmy bodajże pięć goli, z czego dwa z rzutów karnych, a jeden z rzutu wolnego. To chyba nie tak dużo? Oczywiście wiemy, że musimy poprawić swoją grę w strefie obronnej. Ciągle nad tym pracujemy. Wiem, że dla Johna ta sytuacja nie była łatwa, ale miał później udział przy zwycięskiej bramce. Mam nadzieję, że ta sytuacja pomoże mu w przyszłości – usprawiedliwiał swojego zawodnika angielski szkoleniowiec.

Co było najważniejsze, aby wygrać z Polską? – Graliśmy jako kolektyw, pracowaliśmy jeden za drugiego. Wiele wielkich drużyn potraciło punkty w eliminacjach, a my mamy dziewięć po trzech meczach, więc możemy być szczęśliwi po tym tygodniu reprezentacyjnym – podsumował Southgate.

Trener Anglików wypowiedział sie także na temat reprezentacji Polski. – To był dla nas dobry test z silnym rywalem. Mają bardzo dobrych zawodników, Krychowiak rozegrał w środę świetne zawody w środku pola. Wiedzieliśmy, że będzie trudno złamać ich blok obronny, są walecznym zespołem – chwalił rywali, jednocześnie dodając, że spodziewa się trudnego rewanżu. – Przy stanie 1:1 grało się trudno. Kiedy pojedziemy do Warszawy czy Budapesztu tam wówczas będą wtedy już prawdopodobnie pełne stadiony i to będą dla nas spore wyzwania – zakończył szkoleniowiec.