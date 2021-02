Puchar Niemiec: Bayer wyeliminowany przez czwartoligowca! Męczarnie BVB

W 1/8 finału Pucharu Niemiec faworyci (prawie) nie zawiedli i awansowali do ćwierćfinału tych rozgrywek. W następnej rundzie zobaczymy: Borussię Dortmund, Werder Brema, Holstein Kiel oraz Rot-Weiss Essen. Ostatnia w wymienionych drużyn sensacyjnie wyeliminowała po dogrywce Bayer Leverkusen.

Holstein Kiel – SV Darmstadt 98 (1:1 w regulaminowym czasie i 7:6 w serii rzutów karnych)

W jednym z dwóch meczów, które rozpoczęły się o godzinie 18:30, doszło do starcia drugoligowców. Holstein Kiel, czyli zespół, który wyeliminował wcześniej Bayern Monachium, rywalizował z Darmstadt i był faworytem. Goście radzili sobie w tym sezonie przeciętnie, ale nie zamierzali się poddawać.

Zespół z Kiloni zdecydowanie dominował w pierwszej połowie. Utrzymywał się dłużej i częściej przy piłce, oraz oddał dziewięć strzałów, Żaden z nich był jednak celny i w tym fragmencie meczu nie zobaczyliśmy gola. Sytuacja zmieniła się po przerwie. W 58. minucie po podaniu Fabiana Reese do siatki trafił Janni-Luca Serra. Darmstadt zaczęło grać bardziej ofensywnie i na cztery minuty przed końcem regulaminowego czasu gry, na tablicy wskazującej wynik było 1:1. Bohaterem gości okazał się Serdar Dursun, który otrzymał piłkę od Mathiasa Honsaka. Do wyłonienia zwycięzcy konieczna była najpierw dogrywka, a później seria rzutów karnych. W niej 7:6 triumfował zespół Holstein Kiel.

Rot-Weiss Essen – Bayer Leverkusen (2:1 po dogrywce)

O 18:30 rywalizację o awans do najlepszej ósemki zaczęli również piłkarze Bayeru Leverkusen, którzy podejmowali na wyjeździe czwartoligowy Rot-Weiss Essen. Spotkanie to od samego początku było jednostronne. Zgodnie z przewidywaniami Aptekarze dominowali i nie pozwalali przeciwnikowi na wiele. W pierwszej połowie oddali dziewięć strzałów, ale na tablicy wskazującej wynik wciąż było 0:0. Bramkarz gospodarzy robił bowiem wszystko, co w jego mocy. Po przerwie sytuacja na boisku nie zmieniła się. Bayer przeważał jeszcze bardziej, ale wciąż nie potrafił strzelić chociaż jednego gola, który dałby awans. Rot-Weiss Essen ograniczył się wyłącznie do defensywy i przez 90 minut nie stracił bramki. Konieczna była dogrywka.

W tej części meczu zobaczyliśmy już gole. Pierwszego, tuż przed końcem pierwszego fragmentu dogrywki, strzelił Bayer. Piłkę wywalczył Aleksandar Dragovic, a bramkarza uderzeniem w lewy róg pokonał Leon Bailey. Po zmianie stron gospodarze dokonali czegoś wyjątkowego i doprowadzili do remisu. Oguzhan Kefkir znalazł się w odpowiednim miejscu o właściwej porze i uderzeniem w sam środek bramki, pokonał Hradecky’ego. Dziewięć minut później zespół Rot-Weiss Essen objął sensacyjne prowadzenie. Cedric Harenbrock podał do Simona Engelmanna, a ten przymierzył fenomenalnie pod poprzeczkę. Gol był analizowany przez system VAR, ale ostatecznie został uznany. Tym samym Bayer Leverkusen przegrał 1:2 z czwartoligowcem i pożegnał się z marzeniami o triumfie w Pucharze Niemiec.

Werder Brema – Greuther Fuerth (2:0)

Piłkarze Werderu o awans do ćwierćfinału rywalizowali z drugoligowym Greuther Fuerth. Drużyna z Bremy od początku chciała zaznaczyć, że jest lepsza i to się udało. Gospodarze mieli widoczną przewagę i w 13. minucie strzelili na 1:0. Kevin Mohwald znalazł się we właściwym miejscu o odpowiedniej porze i uderzeniem z bliskiej odległości pokonał bramkarza. Było to jedyne trafienie w tej części meczu. Po przerwie goście grali już bardziej odważnie i ofensywnie, ale to Werder podwyższył prowadzenie. W 73. minucie Joshua Sargent podał do Felixa Agu, a ten z łatwością pokonał bramkarza. Tym samym bremeńczycy wygrali 2:0.

Borussia Dortmund – SC Paderborn 07 (3:2 po dogrywce)

Dortmundczycy nie prezentowali się ostatnio dobrze, dlatego pucharowe starcie z drugoligowym Paderborn było dobrą okazją na poprawę nastrojów w drużynie. Borussia zaczęła to spotkanie w mocnym składzie i już w szóstej minucie prowadziła 1:0. Thomas Delaney podał do Emre Cana, a ten pokonał bramkarza po świetnym uderzeniu z woleja. W 18. minucie na tablicy wskazującej wynik było już 2:0. Tym razem po asyście Erlinga Haalanda do siatki trafił Jadon Sancho. Do przerwy rezultat już się nie zmienił. W drugiej połowie wydawało się, że Borussia wygra to spotkanie, ale w 79. minucie Paderborn strzeliło na 1:2. Autorem trafienia był Julian Justvan, który uderzył nisko w sam środek bramki. To nie był koniec emocji, ponieważ w piątej minucie doliczonego czasu gry, goście mieli rzut karny. Do piłki podszedł Prince-Osei Owusu, który przymierzył precyzyjnie w prawy róg bramki. Piłkarze musieli zatem rozegrać dodatkowe pół godziny w celu wyłonienia zwycięzcy. Pięć minut po wznowieniu gry bohater BVB został Haaland, który trafieniem na 3:2, dał gospodarzom awans do ćwierćfinału.