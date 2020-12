PSG nie chce ponaglać Neymara. W tym roku już nie zagra

Gwiazdor Paris St Germain, Neymar, doznał w ubiegłym tygodniu kontuzji kostki. Co prawda uraz nie jest tak poważny jak początkowo zakładano, ale Brazylijczyk nie powróci do gry w tym roku. Lekarze zakładają, że zobaczymy go na boisku w styczniu.

Neymar nie ma łatwego życia, jeśli chodzi o urazy. Zmagał się z nimi zarówno w 2018, jak i 2019 roku. W minionym sezonie stracił też kluczowe mecze Ligi Mistrzów, bo przechodził wówczas kolejną rehabilitację. Brazylijczyk nabawił się kolejnej kontuzji podczas meczu ligowego z Lyonem, gdy zaatakował go Thiago Mendes. Gracz PSG opuszczał wówczas boisko na noszach.

Nie sprawdziły się jednak obawy mówiące o tym, że Neymar może wypaść na wiele miesięcy. Paryski klub zapowiada, że playmaker wróci do gry już w przyszłym miesiącu. W komunikacie klubu nie zaznaczono jednak czy nastąpi to na początku czy w drugiej połowie stycznia.

Długa lista nieobecnych w PSG

Jedno jest pewne. PSG nie będzie ponaglać Neymara do powrotu na boisko. Zwłaszcza, że mógłby nastąpić wówczas nawrót urazu. Kluczowe dla paryżan jest to, że by gracz był gotowy na mecze Ligi Mistrzów. PSG zagra w lutym z dawnym klubem Neymara, Barceloną.

Paryżanie zagrają bez Brazylijczyka w niedzielnym spotkaniu Ligue 1 przeciwko Lille. Poza kadrą mistrzów Francji są też Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Abdou Diallo, Juan Bernat i Danilo Pereira.