Od 15 lipca, gdy Canal Plus poinformował o umowie partnerskiej z Viaplay, wiadomo, że w każdej kolejce po dwa mecze Premier League będą dostępne także dla jego abonentów. Nam udało się dowiedzieć, jak powrót jednej z najmocniejszych lig świata będzie wyglądać w praktyce. W porównaniu do poprzednich sezonów, gdy Canal Plus miał wyłączność na Premier League, widzów tej stacji czeka jedna zasadnicza zmiana.

Najważniejsza i najlepsza dla fanów Premier League informacja jest taka, że transmisje będą dostępne wciąż w “stacjonarnej” formie, na “zwykłych” kanałach Canal Plus, a nie wyłącznie w serwisie Canal Plus Online (choć tu także będzie można je śledzić). Piszemy o tym, bo pojawiły się takie plotki, a z komunikatu stacji nie wynikało jasno, gdzie dokładnie będzie pojawią się mecze.

Różnicą, o której piszemy, jest natomiast komentarz. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, Canal Plus otrzyma od Viaplay transmisję “sklejoną” z komentarzem. Zatem widz C+, który liczył na pozostanie w jego domu głosu m.in. Andrzeja Twarowskiego, Przemysława Rudzkiego lub Rafała Nahornego, będzie musiał obejść się smakiem. Inna sprawa, że w ostatnim czasie Viaplay ogłosił całą serię transferów od poprzedniego właściciela praw do ligi angielskiej – m.in. Przemysława Pełki, Michała Gutki, Pawła Grabowskiego czy Adriana Olka.

Współpraca Canal Plus i Viaplay została podpisana na trzy lata. Na jej mocy Canal Plus otrzyma możliwość pokazania swoim abonentom dwóch meczów w każdej kolejce. Będą to spotkania drugiego i trzeciego wyboru. Abonenci platformy cyfrowej Canal Plus dodatkowo otrzymają także dostęp do serwisu Viaplay.