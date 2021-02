“Odwrócona piramida. Historia taktyki piłkarskiej”

Piłka nożna obfituje w wiele emocji i to głównie nimi kierują się kibice na stadionach czy przed telewizorem. Jednak coraz częściej w grę wchodzi także ocena warstwy taktycznej. Wiedza w tym zakresie staje się coraz bardziej pożądana. Z pomocną dłonią przychodzi Wydawnictwo SQN, które wznowiło “Odwróconą piramidę” Jonathana Wilsona, pozycję o historii piłkarskiej strategii.

Fragment książki:

“Argentyński futbol od dawna był podzielony na bilardyzm i menottizm – albo, jak ujmował to sam Bielsa, między Estudiantes z 1969 roku a Huracanem z 1973 – lecz on [Bielsa] zaproponował trzecią drogę. – Spędziłem szesnaście lat życia, słuchając ich: osiem lat Menottiego, trenera kładącego nacisk na inspirację, i osiem Bilardo, dla którego priorytetem jest funkcjonalność – mówił po objęciu w 1998 roku posady selekcjonera kadry. – Starałem się wziąć od każdego to, co najlepsze”.

Obaj odpowiedzieli w swoim stylu. – Bielsa to młody człowiek z rozterkami – powiedział Menotti, jak zawsze w stylu skorego do obszernych objaśnień najmniejszych filozoficznych detali kawiarnianego teoretyka. – Ma swoje pomysły i wie, jak je rozwinąć. Nie zgadzamy się jednak w punkcie wyjścia. Uważa, że piłka nożna jest przewidywalna, ja nie. Bilardo, jak zwykle pragmatyczny, stwierdził, że Bielsa po prostu powtarza to, co zrobił już on sam: – Podzielam ten rodzaj myślenia, bo wydaje mi się, że to samo zrobiliśmy w 1986 roku. Mają wiele nagrań do analizy rywali, a ja również je wtedy wykorzystywałem.

Obsesja Bielsy na punkcie analizy wideo była tylko częścią jego drobiazgowości. Kiedy w 2012 roku doprowadził Athletic do finału Ligi Europy, zauważono, że zawsze przemierza strefę techniczną trzynastoma krokami, nawet jeśli oznaczałoby to, że każdy z nich będzie absurdalnie krótki. Jako trener drużyny młodzieżowej w Newell’s uznał, że prawdopodobnie są w kraju gracze, którzy zostali pominięci przez wielkie kluby. Podzielił więc mapę Argentyny na 70 części i odwiedził każdą z nich, by obserwować zawodników. Przejechał ponad osiem tysięcy kilometrów swoim fiatem 147, gdyż bał się latać…

Kiedy już raz podjął decyzję – i jeśli wierzył, że podjął ją ze słusznego powodu – kurczowo się jej trzymał. Bazując na swoich doświadczeniach z meksykańskiego Club America, czyli klubu, którego właścicielem byli posiadacze stacji telewizyjnej, po objęciu reprezentacji Argentyny w 1998 roku uznał, że nie będzie udzielał indywidualnych wywiadów. Chciał, by nawet najmniejsza prowincjonalna gazeta miała do niego taki sam dostęp jak największa międzynarodowa telewizja, dlatego zdecydował się komunikować z mediami tylko przez konferencje prasowe. Zważywszy, że wysłuchiwał pytań każdego i zwykł odpowiadać na nie w szczegółowy i zawiły sposób, oznaczało to często, że jego konferencje ciągnęły się kilka godzin. Utrzymał jednak ten zwyczaj, ponieważ wcześniej doszedł do wniosku, że postępuje słusznie.

Równocześnie upewnił się, że nie będzie nigdy zbyt blisko graczy, i odmawiał rozmawiania z nimi na tematy niepiłkarskie – zawodnicy muszą pozostać dla niego raczej zespołem cech, jakie należy we właściwy sposób wykorzystać, niż być osobowościami. – Będę twoim przyjacielem, gdy tylko zakończysz karierę – powiedział pomocnikowi Newell’s Cristianowi Domizziemu. Bezlitośnie trenował piłkarzy, nakazując im bez przerwy biegać i powtarzać wcześniej zaplanowane ruchy, jak gdyby w piłce chodziło o wyeliminowanie czynnika ludzkiego. Właśnie na to narzekał Menotti, mówiąc, że Bielsa wierzy, iż futbol jest przewidywalny.

O książce:

Piękny styl czy zwycięstwo za wszelką cenę? Technika czy siła fizyczna? Jaki system gry jest najlepszy? Dyskutuje o tym cały piłkarski świat, taktyka zadomowiła się w mediach i komentarzach meczowych, a takie pojęcia jak “fałszywa dziewiątka” czy “wahadłowy” znalazły się w słowniku każdego kibica. Duża w tym zasługa Jonathana Wilsona i jego Odwróconej Piramidy.

Brytyjski autor w kultowej książce, nazywanej często taktyczną biblią, w barwny i pełen anegdot sposób opisuje ewolucję piłki nożnej na przestrzeni dekad. Opisuje, jak piłkarze z Ameryki Południowej zlekceważyli brytyjski ład kolonialny i postawili na boiskową finezję, jak Europejczycy spożytkowali indywidualne umiejętności na rzecz zespołu i jak to się stało, że kiedyś formacja ataku składała się z pięciu zawodników, a dziś nikogo nie dziwi ustawienie z zaledwie jednym napastnikiem.

Najnowsze wydanie Odwróconej Piramidy zostało zaktualizowane: autor przedstawia w nim zmiany w taktycznych trendach, które nastąpiły po opuszczeniu Barcelony przez Pepa Guardiolę. To wtedy bowiem tiki-taka zaczęła tracić popularność na rzecz niemieckiego gegenpressingu, którego symbolem jest Juergen Klopp.

To książka, którą powinien przeczytać – i to nie raz – każdy trener, piłkarz i kibic. Fascynująco prezentuje bowiem nie tylko historię zmian, jakie zaszły w piłkarskiej taktyce od zarania futbolu po współczesność, ale też przedstawia galerię barwnych postaci świata futbolu, piłkarzy i trenerów, którzy nieco bezwładną kopaninę zamienili w dziedzinę nauki i sztuki.

“Odwrócona piramida. Historia taktyki piłkarskiej”

Autor: Jonathan Wilson

Premiera: 17.02.2021

Cena okładkowa: 44,99 zł

Liczba stron: 592

