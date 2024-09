Piotr Koźmiński dziennikarzem Goal.pl!

Piotr Koźmiński dołączył do Better Collective i redakcji Goal.pl od września 2024 roku. Jeden z najlepszych sportowych dziennikarzy w Polsce będzie odpowiedzialny za dostarczanie informacji transferowych, newsy i wywiady z gwiazdami piłki nożnej.

Goal.pl Na zdjęciu: Piotr Koźmiński w Goal.pl

Piotr Koźmiński od ponad dwóch dekad pracuje w polskich mediach. Zaczynał w katowickim “Sporcie”, gdzie podjął pracę jeszcze w czasie studiów. W 2003 roku przeniósł się do “Super Expressu”, a od 2020 roku był związany z Wirtualną Polską. Z początkiem września rozpoczyna pracę w Better Collective, duńskiej firmie, która jest właścicielem między innymi portalu Goal.pl. Piotr będzie publikował na łamach tego serwisu, a ponadto, jako członek międzynarodowego zespołu dziennikarskiego, będzie dostarczał ekskluzywne treści na pozostałe rynki Better Collective w Europie.

– Jest to kolejny wielki krok w rozwoju Goal.pl i Better Collective w Polsce. Piotr jest czołowym dziennikarzem sportowym i jednym z najlepszych newsmanów na rynku. Jego praca jest ceniona przez tysiące czytelników, widzów i kibiców w naszym kraju. Nasz portal i kanał na YouTube rozwijają się w szybkim tempie, notują stały wzrost, a wzmocnieni Piotrem będziemy mogli zaoferować naszym internautom jeszcze więcej jakościowych treści. Już teraz zapraszamy stałych i nowych czytelników na Goal.pl i do subskrybowania naszego kanału – powiedział Wojciech Demusiak, redaktor naczelny Better Collective Polska.

– Jestem bardzo zadowolony, że mogę dołączyć do ekipy Goal.pl, która cały czas rośnie w siłę. Jednym z aspektów, który pomógł mi podjąć decyzję o przyjęciu propozycji jest to, że stanowimy część międzynarodowego projektu, dzięki czemu będziemy mogli współpracować i wymieniać informacje z kolegami z innych krajów. Niedawno miałem okazję odwiedzić siedzibę Better Collective w Kopenhadze i przyznaję, że robi ogromne wrażenie. Ale najważniejsi są ludzie. W Wirtualnej Polsce pracowałem z fantastycznymi osobami, zawsze będę wdzięczny WP za te niemal cztery lata pracy. Natomiast już widzę, że również w BC i Goal.pl są super osoby i bardzo się cieszę rozpoczynając ten nowy rozdział. Mam nadzieję, że moje wieloletnie doświadczenie i duża siatka kontaktów praktycznie na wszystkich kontynentach pomoże w rozwoju naszego projektu. – powiedział Piotr Koźmiński.

– Jestem szczęśliwy i dumny, że udało nam się związać z taką osobą jak Piotr. Jeśli – tak jak my – chcesz być wiodącą na świecie firmą z branży mediów sportowych, czasami musisz wejść na rynek transferowy i sprowadzić gwiazdę. Taką osobą jest Piotr, który pomoże rozwijać Goal.pl na wszystkich możliwych platformach cyfrowych – powiedział Rene Schroder, redaktor naczelny Better Collective Europe.

Better Collective to duńska firma, która tworzy wiodącą grupę cyfrowych mediów sportowych na świecie. W Polsce jest właścicielem między innymi portali Goal.pl, Siatka.org i Zagranie.com.