Newcastle zagięło parol na czołowego strzelca Bundesligi

Newcastle United poszukuje wzmocnień ofensywy. Jak donosi The Sun, Sroki chcą sprowadzić Victora Boniface. Bayer Leverkusen zapłacił za napastnika zaledwie 12 milionów euro, a ten odpłacił się świetną skutecznością.

Newcastle United poszukuje na rynku silnego fizycznie napastnika

Faworytem Srok jest Victor Boniface

Po siedmiu kolejkach Nigeryjczyk ustępuje w klasyfikacji strzelców Bundesligi tylko Harry’emu Kane’owi oraz Serhou Guirassy’emu

Boniface szybko opuści Leverkusen? Kusi go Anglia

Victor Boniface wyrasta na jeden z najlepszych letnich transferów. Bayer Leverkusen zapłacił za niego latem 20 milionów euro, a ten z miejsca udowodnił swoją wartość. Po siedmiu kolejkach w klasyfikacji strzelców Bundesligi ustępuje jedynie Harry’emu Karne’owi oraz Serhou Guirassy’emu.

Reprezentant Nigerii szybko wzbudził zainteresowanie innych zespołów. Jak donosi The Sun, jednym z nich jest Newcastle United. Sroki poszukują wzmocnień ofensywy, zwłaszcza po poważnej kontuzji Harveya Barnesa. Silny fizycznie Boniface miałby stanowić uzupełnienie dla Alexandra Isaka i Calluma Wilsona. Rzecz jasna, negocjacje nie będą łatwe. Anglików stać jednak na to, by przekonać Bayer Leverkusen ofertą finansową.

Boniface rozegrał już 10 spotkań dla Aptekarzy we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dziewięć bramek i trzy asysty.

