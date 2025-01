Nawałka ponownie selekcjonerem! Pracuje nad powołaniami

East News sp. z o.o. / Alamy Na zdjęciu: Adam Nawałka

Polska zagra z Brazylią na Śląskim, Nawałka zostanie selekcjonerem

Adam Nawałka, czyli twórca największych sukcesów reprezentacji Polski w ostatniej dekadzie od kilku lat pozostaje na bezrobociu. Z Biało-Czerwonymi pracował w latach 2013-2018. W tym czasie osiągnął sukcesy, o których marzy każdy następny selekcjoner.

Pod wodzą 67-latka Polska dotarła do ćwierćfinału Mistrzostw Europy 2016 we Francji. Ponadto po raz pierwszy od dwunastu lat awansowała na Mistrzostwa Świata, które odbywały się w 2018 roku w Rosji. Nawałka jako pierwszy selekcjoner naszej kadry poprowadził Polaków do zwycięstwa w meczu z Niemcami. Łącznie Biało-Czerwoni za jego kadencji rozegrali 50 spotkań, wygrywając 27 meczów.

Po przygodzie z drużyną narodową Nawałka próbował swoich sił w Lechu Poznań. Z Dumą Wielkopolski pracował jednak przez 4 miesiące, po czym został zwolniony w marcu 2019 roku. Od tego czasu nie podjął się innego wyzwania. Okazuje się jednak, że niebawem Nawałka ponownie zasiądzie na ławce trenerskiej. Jak informuje Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl, doświadczony trener poprowadzi reprezentację Polski w meczu legend przeciwko Brazylii na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Co więcej, Nawałka wykonał już kilka telefonów do byłych kadrowiczów. W spotkaniu z Brazylią mają wystąpić m.in. Jakub Błaszczykowski i Kamil Grosicki. Ponadto po drugiej stronie na boisku kibice będą mogli zobaczyć legendarnego Ronaldinho. Starcie legend zaplanowano na 21 czerwca.