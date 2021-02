Arkadiusz Milik według doniesień CalcioMercato.com ma wpisaną w umowie z Olympique Marsylia klauzulę odstępnego. Reprezentant Polski do ekipy z Ligue 1 trafił w styczniu na wypożyczenie z opcją obowiązkowego transferu definitywnego z SSC Napoli.

Arkadiusz Milik związał swoją przyszłość z klubem z Francji do końca czerwca 2022 roku, ale w przypadku transferu definitywnego Polak może być w tej ekipie nawet do 2024 roku. Tymczasem do ciekawej informacji dotarli włoscy dziennikarze. Według nich wychowanek Rozwoju Katowice ma w swoim kontrakcie wpisaną klauzulę odstępnego, wynoszącą 12 milionów euro. W związku z tym niewykluczone, że przygoda zawodnika z ligą francuską nie potrwa długo.

Już pojawiły się głosy, że latem tego roku polski napastnik znów może zmienić barwy klubowe. Ciekawostka jest to, że brany pod uwagę ma być scenariusz powrotu piłkarza do Serie A. Milik podobno wciąż znajduje się na celowniku kilku włoskich ekip takich jak: Inter Mediolan, Juventus, czy AS Roma.

Jak na razie w koszulce OM polski napastnik wystąpił w dwóch spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę. Dzisiaj zespół Milika zagra z FC Nantes w ramach ligi francuskiej. Wygląda jednak na to, że w tym starciu z powodu kontuzji polskiego napastnika też zabraknie.

– Arek cały czas dochodzi do pełni zdrowia Chcę go mieć do dyspozycji na 100 procent. Chociaż zawodnik zgłasza gotowość do gry, to ja wolałbym się z tym jednak wstrzymać – mówił tymczasowy opiekun OM Nasser Larguet cytowany przez RMC Sport.

Przypomnijmy, że Milik był zdeterminowany, aby tej zimy zmienić klub, chcąc mieć okazję do gry przed mistrzostwami Europy. W Napoli zawodnik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Europy. Tym samym ostatnie pół roku 2020 roku było niezwykle trudnym czasem.



