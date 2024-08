fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Korona stawia na znanego trenera. Zaliczy ciekawy debiut

Korona Kielce przeżywa spore trzęsienie ziemi już na początku sezonu. Po drugiej kolejce poinformowano o rozstaniu z trenerem Kamilem Kuzerą. W zremisowanym meczu z Motorem Lublin drużynę tymczasowo poprowadził dotychczasowy asystent Mariusz Arczewski. W międzyczasie trwały intensywne poszukiwania następcy Kuzery. Na szczycie listy życzeń znajdował się Dawid Szulczek, lecz rozmowy nie zaowocowały osiągnięciem porozumienia. Wreszcie udało się wytypować szkoleniowca, który niezwłocznie rozpocznie pracę w Kielcach.

Nowym trenerem Korony ma zostać Jacek Zieliński – informuje dziennikarz Tomasz Włodarczyk. Obie strony dogadały się w kwestii warunków i do finalizacji umowy brakuje jeszcze uzgodnienia formalności. W środę Zieliński ma oficjalnie objąć stanowisko w świętokrzyskiej ekipie. Dla doświadczonego 63-latka będzie to powrót do pracy po kilku miesiącach. W kwietniu 2024 roku rozstał się z Cracovią.

Jacek Zieliński zostanie trenerem Korony Kielce. Klub i trener doszli do porozumienia i zostały już tylko formalności.



Korona ma ogłosić wybór nowego trenera w środę. Pierwszy mecz pod wodzą Zielińskiego przeciwko jego ostatniemu klubowi – Cracovii. pic.twitter.com/bLE80kEXJ0 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 6, 2024

Co ciekawe, Zieliński w swoim debiucie poprowadzi Koronę właśnie przeciwko Cracovii, czyli swojej byłej ekipie. Jego przygoda z Pasami zakończyła się niepowodzeniem, bowiem w sezonie 2023/2024 punktował poniżej oczekiwań, a jego zespół mógł nawet spaść z Ekstraklasy.

Dla Zielińskiego będzie to już szesnasty polski klub w trenerskiej karierze. Największe sukcesy odnosił z Lechem Poznań – w sezonie 2009/2010 zdobył mistrzostwo oraz Superpuchar Polski.