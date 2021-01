Mecz Atletico Madryt z Athletic Bilbao został przełożony

Jest już ostateczna decyzja dotycząca rywalizacji w Madrycie. Władze La Ligi oficjalnie przełożyły spotkanie pomiędzy Atletico i Athletic, które miało zostać rozegrane w sobotę po południu na Wanda Metropolitano. Pojedynek nie dojdzie do skutku, ze względu na złe warunki pogodowe, które nawiedziły Hiszpanię w ostatnich dniach.

Burze śnieżne sparaliżowały większość hiszpańskich miast. Baskowie nie byli w stanie wylądować w Barajas w piątek późnym popołudniem, więc wrócili do Bilabo. W dodatku w sobotę rano lotnisko w Madrycie zostało zamknięte, więc wszystkie możliwe scenariusze nie miały już racji bytu.

El Comité de Competición ha resuelto suspender el encuentro #AtletiAthletic del día de hoy tras la petición de #LaLiga por los motivos expuestos en la nota de prensa recientemente publicada. En los próximos días se comunicará la fecha de celebración del mismo. pic.twitter.com/Le1zKUl4M4 — LaLiga (@LaLiga) January 9, 2021

Tym samym pojedynek został przełożony, ale bez nowej daty, ponieważ już we wtorek Atletico Madryt stanie do walki z Sevilla. Ostatecznie wysiłki klubu mające na celu utrzymanie murawy w nienagannym stanie nie przeniosły żadnego skutku. Niestety na naturę nie mamy wpływu, choć dodatkowi pracownicy robili co w ich mocy, aby płyta boiska była w jak najlepszym stanie.