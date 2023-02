PressFocus Na zdjęciu: Fabinho

Brytyjskie media przekonują, że w związku z fatalną dyspozycją Liverpoolu w trwającej kampanii oraz słabą formą wielu zawodników, niektórzy z nich latem mogą pożegnać się z Anfield Road.

Liverpool rozgrywa fatalny sezon

Latem z klubem może pożegnać się kilku zawodników

The Reds są niezadowoleni z formy wielu zawodników

Liverpool musi podjąć decyzję ws. przyszłości wielu graczy

Liverpool praktycznie zaprzepaścił swoją szansę awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po przegranej 2:5 w pierwszym meczu z Realem Madryt. Choć w futbolu wszystko jest możliwe to The Reds jadą do Hiszpanii z misją prawie niemożliwą. Ponadto zespół Jurgena Kloppa pożegnał się już dwoma krajowymi pucharami a w Premier League zajmuje odległe ósme miejsce ze stratą siedmiu punktów do najlepszej czwórki.

Wielu znakomitych zawodników, którzy byli integralną częścią sukcesu klubu w ostatnich latach, takich jak Fabinho i Joel Matip, ostatnio wyglądało jak cień samego siebie. Daily Mail przewiduje, że w związku ze słabą formą wspomnianej dwójki oraz innych zawodników latem może dojść do wietrzenia szatni na Anfield Road.

Zdaniem brytyjskich dziennikarzy z Liverpoolem najprawdopodobniej pożegnają się Fabinho, który nie nawiązuje już formą do poprzednich lat czy Oxladem-Chamberlainem szukającym nowego klubu w związku z wygasającym kontraktem.

Ponadto The Reds w najbliższych tygodniach będą musieli podjąć decyzję w sprawie przyszłości Milnera, Carvalho, Jones, Matipa czy Gomeza. Daily Mail podkreśla, że każdy z nich musi się liczyć ze zdecydowaną reakcją władz klubu, ale nie jest przesądzone, że cała piątka pożegna się z ekipą Kloppa.

Jedyną niezagrożoną formacją jest atak. Zdaniem Daily Mail Salah, Firmino, Gakpo, Diaz, Jota i Nunez nie muszą martwić się o swoją przyszłość. Liverpool jest zadowolony z siły ofensywnej i skupi się na przebudowie defensywy oraz środka pola. Znak zapytania pojawia się jedynie przy Firmino, który wciąż nie przedłużył umowy mimo, iż klub chce go zatrzymać.

