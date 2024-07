Lewandowski kończy wakacje. Znamy datę powrotu do FC Barcelony

Robert Lewandowski kończy wakacje po Euro 2024 i 22 lipca pojawi się w ośrodku treningowym FC Barcelony, by rozpocząć przygotowania do nowego sezonu w barwach Blaugrany, donosi Javi Miguel z "AS". Tego samego dnia do treningów wróci też Andreas Christensen.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu

Nowy trener FC Barcelony, Hansi Flick, na początku obozu przygotowawczego zmagał się z ograniczoną kadrą, składającą się z zaledwie 12 zawodników pierwszego składu, z których większość powróciła z wypożyczeń. Teraz jednak nadszedł czas na stopniową reintegrację piłkarzy, którzy brali udział w Euro 2024. Pierwsza grupa zawodników zacznie wracać w przyszłym tygodniu, a Robert Lewandowski i Andreas Christensen przejdą badania medyczne 22 lipca, co oznacza ich powrót do treningów. Nieco później dołączą do nich inni reprezentanci, tacy jak Marc-Andre ter Stegen, Jules Kounde i Ilkay Gundogan, którzy również spodziewani są w tym samym tygodniu.

Cała drużyna wkrótce wyruszy na tournee po Stanach Zjednoczonych, które rozpocznie się 28 lipca, sygnalizując oficjalny początek przygotowań przedsezonowych FC Barcelony. Właśnie tam do drużyny ma dołączyć Raphinha, który obecnie jest w Brazylii, a klub chce uniknąć wielu długich lotów w krótkim odstępie czasu.

Z kolei mistrzowie Europy Lamine Yamal i Ferran Torres otrzymali przedłużony urlop do 8 sierpnia. Pedri przechodzi rekonwalescencję po poważnej kontuzji kolana, a Ronald Araujo jest w trakcie rehabilitacji po operacji w Finlandii, co wymaga dłuższego okresu powrotu do pełnej sprawności. Eric Garcia, Fermin Lopez i Pau Cubarsi są obecnie niedostępni z powodu udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Ich powrót będzie zależał od wyników Hiszpanii.

