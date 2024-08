PressFocus Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Legia – Piast, gdzie oglądać?

W niedzielny wieczór dojdzie do ciekawego starcia w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, w którym Legia Warszawa podejmie Piast Gliwice. Podopieczni Goncalo Feio przystąpią do tej rywalizacji po przyklepaniu awansu do III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. “Wojskowi” bowiem pokonali w rewanżu Caerneafon aż 5:0.

Piast Gliwice również ma spore powody do zadowolenia. Zespół prowadzony przez Aleksandara Vukovicia bowiem w ostatniej kolejce zaliczył świetny występ, pokonując Śląsk Wrocław 2:0. Zbliżająca się rywalizacja w stolicy zatem zapowiada się niezwykle interesująco.

Legia – Piast, transmisja w TV

Spotkanie Legii Warszawa z Piastem Gliwice będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz bowiem będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Legia – Piast, transmisja online

Warto dodać, że spotkania PKO BP Ekstraklasy możecie oglądać także przez internet – na platformie streamingowej CANAL+ online, do której można wykupić abonament za pośrednictwem naszego portalu. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu z kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Legia – Piast, kto wygra?

Legia – Piast, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Legia Warszawa. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Wojskowych”, to kursy na takie zdarzenie wynoszą około 1.86. W przypadku zwycięstwa Piasta Gliwice wynoszą one nawet 4.50.

Legia Warszawa Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 sierpnia 2024 10:45 .

Gdzie obejrzeć mecz Legia – Piast? Spotkanie będzie dostępne na kanale CANAL+ Sport 3 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Legia – Piast? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w tę niedzielę (4 sierpnia) o godzinie 20:15.

