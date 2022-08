Pressfocus Na zdjęciu: James Rodriguez

Jamesowi Rodriguezowi dość szybko znudziła się gra w Katarze i chciałby wrócić do europejskiego futbolu. W rozmowie z El Chiringuito Kolumbijczyk zaoferował się Valencii.

We wrześniu 2021 roku James Rodriguez zdecydował się na egzotyczny transfer do Al-Rayyan

Kolumbijczyk nie jest szczęśliwy w Katarze, a od marca nie znalazł się w kadrze meczowej

W trakcie ostatniego wywiadu zaoferował się Valencii

James Rodriguez żałuje przenosin do Kataru

James Rodriguez we wrześniu 2021 roku zdecydował się na przenosiny z Evertonu do katarskiego Al-Rayyan. The Toffees zarobili na tej operacji 8 milionów euro, a Kolumbijczyk otrzymał od nowego pracodawcy lukratywny kontrakt z wysokimi zarobkami. Dość szybko przekonał się, że zderzenie kulturowe z katarską piłką jest boleśniejsze niż mu się wydawało.

Kolumbijczyk od marca nie znalazł się w kadrze na żaden mecz Al-Rayyan i z chęcią wróciłby do Europy. Pomocnik jest na tyle zdesperowany, że podczas ostatniego wywiadu dla El Chiringuito zaoferował się Valencii. Podkreślił, że byłby gotów na znaczącą obniżkę pensji, byleby tylko grać dla Nietoperzy.

– Jeśli zadzwoniłaby do mnie Valencia to poszedłbym tam nawet na piechotę. Obniżyłbym swoją pensję. Jeśli potrzebują kogoś kto mógłby asystować Cavaniemu, stawię się tam. To świetny klub z rzeszą oddanych fanów – stwierdził Kolumbijczyk.

Valencia nie rozważała zatrudnienia Jamesa Rodrigueza, dlatego prawdopodobnie skończy się jedynie na pobożnych życzeniach pomocnika. Jego kontrakt z Al-Rayyan jest ważny jeszcze przez dwa lata.

