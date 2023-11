"Kacper Tobiasz ma przepotężny potencjał. Jest kotem w bramce. Młody Szczęsny. Ok, popełnia błędy, jak np. z Ordabasami. On będą, bo jest młody, uczy się. Ale np. w meczu z Midtjylland dał coś ekstra" - powiedział Roman Kołtoń na antenie kanału "Meczyki.pl".

IMAGO / ALEKSANDRA KRZEMINSKA/400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Roman Kołtoń pochwalił Kacpra Tobiasza

Ekspert twierdzi, że pomimo błędów bramkarz Legii jest kotem

Przyrównał go do Wojciecha Szczęsnego

“Przepotężny potencjał”

Kacper Tobiasz od jakiegoś czasu uważany jest za jednego z najbardziej utalentowanych bramkarzy grających obecnie na ligowym poziomie w Polsce. Golkiper swoją dobrą postawą zapracował na wiele pochwał, jednak co jakiś czas 21-latkowi przytrafiają się błędy, które są mocno punktowane przez ekspertów i komentatorów. Teraz piłkarza Legii Warszawa pochwalił Roman Kołtoń, który na antenie “Meczyków” porównało go nawet do Wojciecha Szczęsnego.

– Kacper Tobiasz ma przepotężny potencjał. Jest kotem w bramce. Młody Szczęsny. Ok, popełnia błędy, jak np. z Ordabasami. On będą, bo jest młody, uczy się. Ale np. w meczu z Midtjylland dał coś ekstra – powiedział Kołtoń.

