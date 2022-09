PressFocus Na zdjęciu: Hugo Lloris

Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Świata w Katarze, a atmosfera w kadrze Francji wydaje się być nie najlepsza. Konflikt braci Pogba, w który zamieszany jest rzekomo również Kylian Mbappe wpływa na samopoczucie pozostałych zawodników, o czym opowiedział w wywiadzie Hugo Lloris. Sytuacja w obozie Trójkolorowych martwi golkipera.

W ostatnich tygodniach wokół reprezentacji Francji krążyło wiele negatywnych doniesień

Wewnętrzne konflikty i słabe wyniki ostatnich meczów wpływają na napiętą atmosferę w kadrze

Sytuacja ta na nieco ponad dwa miesiące przed rozpoczęciem mundialu martwi Hugo Llorisa

Porwania, mafijne konotacje i rasizm. Dzieje się wiele za kulisami kadry Francji

Za nieco ponad dwa miesiąca rozpocznie się mundial w Katarze, a z niemałymi problemami boryka się reprezentacja Francji. Trójkolorowi podczas ostatniej przerwy reprezentacyjnej zaprezentowali się mizernie. Nie wygrali żadnego z czterech meczów, a co gorsze, zanotowali w nich jedynie trzy trafienia. Do tego dochodzą jeszcze konflikty wewnętrzne, o które martwi się Hugo Lloris.

W ostatnim wywiadzie bramkarz Tottenhamu wyraził zaniepokojenie atmosferą wewnątrz kadry Trójkolorowych, która nie jest najlepsza. Wpływa na to konflikt między braćmi Pogba, w który zamieszany miał być również Kylian Mbappe. Ponadto prezes francuskiego związku – Noel Le Graet jest oskarżony o rasizm, co we Francji jest tematem wyjątkowo delikatnym.

– Sytuacja jest napięta. Nie znam wszystkich faktów, więc nie wiem, czy to wszystko jest uzasadnione i prawdziwe. W każdym razie, mając zaledwie kilka miesięcy do mistrzostw świata, ważne jest okazanie solidarności i skoncentrowanie się na wspólnym celu, jakim jest mundial – stwierdził kapitan reprezentacji Francji.

À quelques semaines de la Coupe du Monde, le capitaine des Bleus Hugo Lloris s'inquiète des polémiques et des scandales à répétition qui polluent le climat autour de l'équipe de France. https://t.co/CkAS1xc5tA pic.twitter.com/QByo0DxmTI — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 14, 2022

– Klimat, który panuje wokół zespołu, jest negatywny. Będziemy musieli polegać na całej naszej sile, całej naszej energii. Musimy pozostać skupieni na boisku. W tej chwili sprawy są zbyt rozproszone. Myślę, że przerwa międzynarodowa dobrze nam zrobi. Dobrze będzie się spotkać i być blisko. Zwłaszcza po czerwcu, gdy rozstaliśmy się w dość negatywnych emocjach – dodał w rozmowie z L’Equipe.

Przed rozpoczęciem mundialu Francuzi zmierzą się jeszcze w Lidze Narodów z Austrią i Danią. Spotkania zaplanowane zostały kolejno na 22 i 25 września.

