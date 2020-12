Szef FIFA znowu ma kłopoty. Nowe dochodzenie

Gianni Infantino z kolejnymi zarzutami. Szwajcarska prokuratura federalna ogłosiła w czwartek, że prokurator Stefan Keller złożył wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko Gianniemu Infantino. Szefowi FIFA zarzuca się niegospodarność – czytamy w “Bildzie”.

Od lata tego roku Stefan Keller rozpoczął śledztwo ws. byłego prokuratora federalnego Michaela Laubera i Gianniego Infantino. Ten pierwszy miał badać sprawę korupcji w FIFA, ale wyciekło, że w latach 2016-2017 spotykał się potajemnie z szefem Światowej Federacji Piłkarskiej. Keller uważa, że w związku z tymi spotkaniami mogło dojść do popełnienia przestępstwa. Jeszcze w czerwcu zarówno Infantino jak i Lauber odrzucali stanowczo zarzuty, ale kilka tygodni później ten drugi podał się do dymisji, bo jak orzekł sąd federalny – “dopuścił się nieprawidłowości podczas dochodzenia”. Wykazano, że okłamał śledczych. Swoją dymisję tłumaczył jednak tym, że chciał dbać o dobre imię prokuratury.

Na koszt FIFA

Śledztwo w sprawie Infantino trwa dobrych kilka miesięcy. Obecnie dochodzenie powinno zostać rozszerzone o nowe wątki. FIFA i sam jej prezydent odpowiedzieli w czwartek oświadczeniami na zarzuty stawiane przez Kellera. Tłumaczyli w nich, że są zszokowani, a zarzuty są złośliwe i zniesławiające. Odwołano się również do osoby samego prokuratora, podając, że jest on skrajnie uprzedzony do Infantino – podaje “Bild”.

Nowym punktem śledztwa jest przelot Gianniego Infantino prywatnym odrzutowcem z Surinamu do Szwajcarii na koszt FIFA. Infantino wyczarterował samolot za 200 tysięcy euro, tłumacząc się słabymi regularnymi połączeniami z Surinamu do Szwajcarii. Jako powód takiej rezerwacji podano spotkanie na szczycie z szefem UEFA Aleksandrem Ceferinem. Udowodniono jednak, że nigdy do niego nie doszło, ponieważ Ceferin przebywał wówczas w Azerbejdżanie. Niezależnie od tego, FIFA zatwierdziła wydatki Infantino.

Według “Bilda” szwajcarski prokurator federalny Stefan Keller dopatrzył się “nielegalnych transakcji biznesowych Infantino”. – Istnieją wyraźne oznaki przestępczego zachowania prezydenta FIFA – powiedział, cytowany przez niemiecki dziennik.

Gianni Infantino jest prezydentem FIFA od 2016 roku, kiedy zastąpił na tym stanowisku Seppa Blattera, podejrzanego o korupcję. Blatter w grudniu 2015 roku został zawieszony przez FIFA na 8 lat.