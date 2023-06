PressFocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Polska pokonała Niemców 1:0 w trzecim meczu pod wodzą Fernando Santosa

To rywale mieli ogromną momentami przewagę, ale zdaniem portugalskiego selekcjonera – dokładnie tak to miało wyglądać

Spotkaniem na PGE Narodowy z reprezentacją pożegnał się Jakub Błaszczykowski. – Chciałem, by Kuba po prostu cieszył się grą. Miałem do niego pełne zaufanie – mówił Santos

Fernando Santos… o szatni po meczu

Nie było czasu, by świętować. Mamy mecz z Mołdawią i to jest najważniejsze. Ale zwycięstwa są nie do przecenienia, bo dają pozytywne myślenie.

… o nie wyciąganiu większych wniosków ze spotkania z Niemcami

Myślę, że udało nam się w pierwszej połowie pokazać dużą jakość, jeśli chodzi o obronę i atak. Udawało nam się dobrze wyprowadzić piłkę. Zrobiliśmy wiele dobrych rzeczy, choć w drugiej połowie było trochę trudniej. Niemcy podeszli wyżej, ale uważam, że wszyscy piłkarze w sposób fantastyczny wypełnili swoje zadanie. Natomiast jedno chciałbym wyraźnie zaznaczyć: mecz z Mołdawią będzie zupełnie inny, bo tam rywal będzie przede wszystkim się bronił i zamykał sektory na boisku. Z naszej strony będziemy musieli uważać, żeby nie dać się skontrować. Spotkanie z Niemcami nie miało nic wspólnego z tym, co czeka nas w Kiszyniowie.

… o pożegnaniu Kuby Błaszczykowskiego

Przede wszystkim chciałbym pogratulować publiczności. Bardzo podobał mi się sposób, w jaki pożegnano Kubę. On na to zasłużył. Z Kubą wspominaliśmy nasze poprzednie mecze, gdy byłem trenerem Grecji czy Portugalii. Chyba cztery-pięć razy spotykaliśmy się na boisku w przeszłości. Rozmawialiśmy, jak ważną postacią był dla Polski. Pamiętam go z gola, jakiego strzelil nam w Lidze Narodów. Dziś powiedziałem mu, by po prostu cieszył się grą. Mam nadzieję, że był zadowolony z tego meczu i uzna to za piękne zakończenie reprezentacyjnej kariery.

… o taktyce z pięcioma obrońcami przy atakach Niemców

Mieliśmy dopiero sześć wspólnych treningów. To czas, gdy zaczynam lepiej rozumieć, kim są piłkarze i w jaki sposób grają. Obserwując ich, wyciągam wnioski i uznałem, że ustawienie piątką w obronie przeciwko Niemcom będzie najlepszym rozwiązaniem. Dla mnie bardzo ważne jest to, by drużyna dobrze broniła i do tego potrafiła strzelać gole. Dziś wykorzystaliśmy stały fragment gry, który też mieliśmy dobrze przećwiczony.

… o składzie na Mołdawię

Będę o nim decydował w najbliższym czasie. Niektórzy piłkarze są zmęczeni, będą pewnie potrzebować odpoczynku. Bereszyński skarżył się na drobny uraz. Teraz musimy się zregenerować, by w meczu z Mołdawią być w optymalnej formie.