Fantastyczny gol Sabitzera, pewna wygrana Byków

Hertha Berlin przegrała z RB Lipsk 0:3 (0:1) w niedzielnym meczu 22. kolejki Bundesligi. Bardzo ładną bramkę, która z pewnością będzie konkurować na gola sezonu zdobył Marcela Sabitzer. Krzysztof Piątek rozegrał w barwach Herthy 84 minuty.

W pierwszej połowie nie działo się zbyt wiele. Obie drużyny miały problem, aby skonstruować składną akcję, dlatego padły zaledwie trzy strzały celne. W 28. minucie futbolówkę od Daniego Olmo otrzymał Sabitzer. Austriak widząc, że trudno przebić się przez defensywę Herthy oddał niesamowity strzał z dystansu, który wylądował pod poprzeczkę.

Mecz stał się zdecydowanie bardziej otwarty w drugiej połowie. Już w 50. minucie bliscy wyrównania byli piłkarze Herthy Berlin. Matheus Cunha popisał się wtedy dobrym dryblingiem i znalazł się oko w oko z bramkarzem. Brazylijczyk zamarkował strzał, a potem oddał uderzenie, ale nieznacznie się pomylił i piłka poleciała obok bramki.

W 71. minucie goście podwyższyli prowadzenie. Błąd popełnił wtedy wprowadzony niedawno na boisko Guendouzi. Francuz kiwał się w swoim polu karnym, gdzie stracił piłkę na rzecz Adamsa. Amerykanin przekazał futbolówkę Mukiele, który mocnym uderzeniem z bliskiej odległości pokonał bezradnego golkipera.

Wynik meczu został ustalony w 84. minucie. Wtedy to doskonałym dośrodkowaniem popisał się Sabitzer. Centrę Austriaka dobrze wykorzystał Willy Orban, który z bliskiej odległości pokonał uderzeniem głową bezradnego Jarsteina. Finalny rezultat to 0:3, dlatego RB Lipsk zniwelował stratę do Bayernu, która teraz wynosi już tylko dwa punkty.