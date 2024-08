PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag: Tyrell Malacia jest teraz w dobrym miejscu

Manchester United w poprzednim sezonie nie mógł skorzystać z usług Tyrella Malacii. Holenderski defensor bowiem w trakcie przygotowań do rozgrywek 2023/24 nabawił się poważnej kontuzji kolana. Były gracz Feyenoordu Rotterdam wciąż pozostaje nie do dyspozycji Erika ten Haga, ale szkoleniowiec „Czerwonych Diabłów” wreszcie zabrał głos w jego sprawie.

Erik ten Hag, którego cytuje „The Telegraph”, nie spodziewa się w najbliższym czasie dyspozycji Tyrella Malacii. Holenderski trener jednak podał przybliżoną datę powrotu defensora Manchesteru United. Wynosi ona około dwóch miesięcy.

– Tyrell Malacia jest teraz w dobrym miejscu, ale nie ma go z nami, bo zabrałem jedynie piłkarzy, którzy mogą rozgrywać spotkania lub trenować z zespołem. Nie brakuje mu dużo i notuje progres. Wkrótce może wrócić do treningów z zespołem, a następnie do meczów. Myślę, że będzie to możliwe w ciągu dwóch miesięcy – powiedział Erik ten Hag.

Tyrell Malacia trafił do Manchesteru United w lipcu 2022 roku. Wówczas władze z Old Trafford zapłaciły Feyenoordowi Rotterdam za transfer Holendra 15 milionów euro. 24-latek do tej pory zdołał rozegrać 39 spotkań w koszulce „Czerwonych Diabłów”. Zawodnik nie miał udziału przy strzelonym golu.

