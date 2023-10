De Laurentiis wprost o przyszłości trenera Napoli. “Powiedziałem mu prosto w oczy”

IMAGO / Cesare Purini Na zdjęciu: Rudi Garcia

Rudi Garcia zastąpił Luciano Spallettiego na stanowisku trenera Napoli

Francuz nie notuje aż tak dobrych wyników, jakie miał Włoch

W mediach zaczęły się pojawiać pogłoski o zwolnieniu szkoleniowca

Całą sytuację skomentował Aurelio De Laurentiis

Rudi Garcia zwolniony z Napoli? De Laurentiis szczerze odpowiada

Napoli w ubiegłym sezonie Serie A zdobyło mistrzostwo Włoch, ale mimo tego z klubu odszedł trener Luciano Spalletti. Na tym stanowisku zastąpił go Rudi Garcia, który ma za zadanie zanotować również spektakularne wyniki.

Jak pokazuje początek sezonu, obrona scudetto będzie niezwykle trudnym wyzwaniem. Po ośmiu kolejkach Napoli ma na koncie 14 punktów i siedmiopunktową stratę do AC Milanu. W związku z tym w mediach zaczęły się pojawiać plotki o zwolnieniu Garcii. Do pogłosek postanowił odnieść się Aurelio De Laurentiis, właściciel klubu.

– Jeśli zdarzyły się błędy, biorę za nie odpowiedzialność, ale od tego momentu do zmiany trenera… Powiedziałem Garcii prosto w oczy “rób dalej to, co robisz i nie martw się”. Każdy popełnia błędy, mam nadzieję, że się one nie powtórzą. W tym przypadku będzie miał nasze wsparcie – skomentował właściciel Napoli.