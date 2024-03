IMAGO / Andrew Yates / Sportimage Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen obecnie pełni rolę zmiennika w Manchesterze United

Duński pomocnik nie ukrywa, że jest z tego faktu niezadowolony

Piłkarz ujawnił, że rozmawiał na ten temat z Erikiem ten Hagiem

Christian Eriksen grzmi. Stanowcze słowa piłkarza Manchesteru United

Spotkanie z Liverpoolem było dopiero trzecim występem Christiana Eriksena w tym roku kalendarzowym. Reprezentant Danii przez kontuzje oraz gorszą dyspozycje stracił miejsce w podstawowym składzie Manchesteru United na rzecz Kobbiego Mainoo.

Doświadczony pomocnik na łamach serwisu “Tipsbladet” zdradził, że jest niezadowolony ze swojej obecnej roli w drużynie. Zawodnik “Czerwonych Diabłów” ujawnił, że rozmawiał na ten temat z Erikiem ten Hagiem.

– Już wcześniej mówiłem, że nie jestem usatysfakcjonowany tym, że nie gram. Nie jest to natomiast coś przez co zarywam noce. Zespół spisuje się dobrze, a ja muszę szanować rolę, którą teraz mam. Jeśli chodzi o mnie, to ciężko pracuję i koncentruję się na tym, aby być gotowym na każde spotkanie. Tak właśnie jest. Łatwiej jest mi teraz zaakceptować taką rolę, niż gdyby miało to miejsce wcześniej – mówi Eriksen cytowany przez portal “DevilPage”.

– Rozmawiałem z Erikiem ten Hagiem na temat tego, że jestem niezadowolony z sytuacji. Chcę grać tak często, jak to możliwe. Jestem do dyspozycji trenera i muszę być do dyspozycji drużyny. Tak jest i zawsze będzie. Powiedział, że postawił na taki zespół, a Kobbie spisuje się dobrze. Pozostali pomocnicy również prezentują dobra formę, więc jest rywalizacja o miejsce w składzie. Tego można oczekiwać, gdy grasz dla topowego klubu. W drużynie jest wielka rywalizacja – dodaje.