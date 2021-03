CBA ponownie w siedzibie PZPN

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało w piątek o przeprowadzeniu przeszukania między innymi w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czynności były dokonane w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie tzw. afery melioracyjnej.

Funkcjonariusze CBA do siedziby PZPN wkroczyli już we wrześniu ubiegłego roku, zabezpieczając wówczas obszerną dokumentację dotyczącą tej sprawy. Prowadzone w piątek czynności to kontynuacja tej sprawy.

Komunikat Centralnego Biura Antykorupcyjnego

m XI Wydziału Zamiejscowego ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją Prokuratury Krajowej w Szczecinie, funkcjonariusze CBA przeszukali 9 miejsc na terenie województw Małopolskiego, Śląskiego, Podkarpackiego oraz Mazowieckiego. W czynnościach brało udział około 50 funkcjonariuszy CBA ze Szczecina, Białegostoku, Krakowa, Rzeszowa, Katowic i Warszawy. Realizacja objęła zarówno miejsca zamieszkania osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Czynności były wykonywane między innymi w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej, podmiotu zajmującego się doradztwem gospodarczym a także jednego z krakowskich deweloperów.

Czynności są wynikiem przeszukań przeprowadzonych przez funkcjonariuszy CBA we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas zabezpieczono obszerną dokumentację między innymi w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. afery melioracyjnej. Analiza zgromadzonej dokumentacji pozwoliła na zidentyfikowanie nowych wątków związanych z potencjalnym przywłaszczaniem części środków z umów sponsorskich.

Zabezpieczone materiały zostaną przeanalizowane w toku toczącego się postępowania.”