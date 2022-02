Były agent Roberta Lewandowskiego w ciężkim stanie

Pressfocus Na zdjęciu: Cezary Kucharski

Cezary Kucharski, który odpowiadał kiedyś za interesy Roberta Lewandowskiego, znajduje się w stanie ciężki. O sprawie poinformował Krzysztof Stanowski.

W poniedziałkowy wieczór Krzysztof Stanowski przekazał fatalne wieści o stanie zdrowia Cezarego Kucharskiego

Były napastnik Legii Warszawa znajduje się w ciężkim stanie

49-latek jest hospitalizowany w Hiszpanii

Złe wieści o byłym graczu Legii

Starszym kibicom Cezary Kucharski znany jest między innymi z boisk Ekstraklasy. 49-latek był bowiem napastnikiem, który przez wiele lat bronił barw Legii Warszawa. Dla stołecznego klubu rozegrał 136 meczów. Strzelił w nich 40 goli. Poza granicami kraju Kucharski bronił barw Sportingu Gijon, czy Iraklisu Saloniki. Należy pamiętać, że 49-latek może pochwalić się 17-nastoma występami w koszulce z orzełkiem na piersi (trzy zdobyte bramki).

Piłkarską karierę Kucharski zakończył latem 2006 roku. 49-latek pozostał jednak przy sporcie i zajął się prowadzeniem interesów zawodników. Jego najbardziej znanym klientem był Robert Lewandowski. To właśnie Kucharski pomógł mu w transferze do Borussii Dortmund, gdzie Polak wyrobił sobie markę na niemieckim rynku. 49-letni licencjonowany menadżer piłkarski negocjował także z Bayernem przenosiny Lewandowskiego do Monachium. Panowie zakończyli współpracę kilka lat temu.

W poniedziałkowy wieczór poruszenie w piłkarskim środowisku wywarły wieści o Kucharskim, które za pośrednictwem Twittera przekazał Krzysztof Stanowski. Według jego informacji 49-latek znajduje się w bardzo ciężkim stanie. Wieści te potwierdziła Interia. Dodaje ona, że w ostatnim czasie Kucharski przebywał w Hiszpanii. W szpitalu na Półwyspie Iberyjskim 49-latek oczekiwał na operację. Wcześniej został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Dochodzą mnie wieści, że Cezary Kucharski znajduje się w bardzo ciężkim stanie. Zawsze był waleczny, więc mam nadzieję, że i tym razem nie odpuści. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) February 14, 2022

