norbert schmidt / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin

Borussia Dortmund – Sturm Graz: gdzie oglądać?

Z pewnością jest to mecz, w którym faworyt jest ewidentny i trudno wyobrazić sobie inny scenariusz niż pewne zwycięstwo ekipy Borussii Dortmund. Niemniej ostatnia forma BVB jest niepokojąca i wielu boi się o to, jak ich gra będzie wyglądać w Lidze Mistrzów. Jak do tej pory mają oni na koncie sześć oczek i czas na trzecie zwycięstwo.

Borussia Dortmund – Sturm Graz: transmisja TV

Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 5. Początek rywalizacji we wtorek 5 listopada 2024 roku o godzinie 21:00.

Borussia Dortmund – Sturm Graz: stream online

Możesz także skorzystać z oferty i samodzielnie wykupić dostęp do Canal+ Online. Teraz jest to możliwe w cenie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. W pakiecie, poza wszystkimi meczami Ligi Mistrzów, otrzymacie również spotkania PKO BP Ekstraklasy czy La Liga.

Borussia Dortmund – Sturm Graz: kto wygra?

Kto wygra mecz? Borussia Dortmund 0% Remis 0% Sturm Graz 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Borussia Dortmund

Remis

Sturm Graz

Borussia Dortmund – Sturm Graz: kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – Sturm Graz? Mecz odbędzie się we wtorek 5 listopada 2024 roku o godzinie 21:00. Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund – Sturm Graz? Mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 5 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online.

