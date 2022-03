Beckham wspiera Ukrainę. Niecodzienny gest legendy futbolu

Pressfocus Na zdjęciu: David Beckham

David Beckham udostępnił na jeden dzień swoje konto na Instagramie do dyspozycji szpitala w Charkowie. Wszystko po to, dotrzeć do jeszcze większego grona ludzi i ukazać im brutalność wojny w Ukrainie.

David Beckham przekazał swoje konto na Instagramie szefowej Regionalnego Centrum Perinatalnego w Charkowie

Piłkarz jest zaniepokojony wojną w Ukrainie, dlatego udostępnił własne zasięgi do akcji humanitarnej

Anglik wraz z żoną wpłacili wcześniej milion funtów na rzecz UNICEF-u

Beckham pomaga Ukrainie

David Beckham odkąd zakończył karierę aktywnie udziela się na rzecz akcji charytatywnych. Jest też członkiem wielu fundacji, stąd też postanowił pójść dalej i wykorzystać swoje zasięgi w social mediach w niezwykle słusznej sprawie. Legenda Man Utd czy Realu Madryt udostępniła własne konto na Instagramie szefowej Regionalnego Centrum Perinatalnego w Charkowie, Irinie Kondratowej.

Wszystko po to, aby dotrzeć do jak najszerszego grona osób, które zobaczą, co dzieje się w Ukrainie. Profil Beckhama śledzi aktualnie ponad 70 mln internautów. Natomiast Charków codziennie jest pod ciężkim ostrzałem wojsk artyleryjskich. To właśnie na wschodzie Ukrainy toczą się najcięższe walki.

Pomimo tego, Irina Kondratowa ratuje życie kobietom w ciąży i nowo narodzonym dzieciom. Dlatego też potrzebne są środki codziennego użytku, w tym także leki czy jedzenie. Przez dzień na koncie Beckhama pojawiają się obrazki ogarniętej wojną Ukrainy, które ukazują najczarniejsze sekrety życia w okupowanym miejscu.

– Przekazuję dziś swój kanał Irinie, szefowej Regionalnego Centrum Perinatalnego w Charkowie na Ukrainie. Zobacz moje posty, by dowiedzieć się więcej o niesamowitej pracy Iriny i pracowników służby zdrowia, takich jak ona, ratujących życie na Ukrainie. Proszę wesprzyj UNICEF i osoby takie jak Irina, korzystając z linku, który zamieszczam – przekazał Beckham.

David Beckham wraz z żoną Victorią przekazali wcześniej milion funtów na rzecz UNICEF-u. Cała suma trafiła do funduszu ONZ Pomocy Dzieciom, która w głównej mierze wspiera dziś dzieci z Ukrainy. Z kolei ten niecodzienny gest Anglika jest przykładem, że każda pomoc ma ogromne znaczenie, szczególnie w dobie Internetu i technologii.

