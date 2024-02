Arsenal niemal pogodził się ze scenariuszem, który zakłada pożegnanie Aarona Ramsdale'a. Kanonierzy wytypowali jego następcę. To golkiper Ajaksu Amsterdam, zdradza portal Football Transfers.

IMAGO / ANP/ Gerrit van Keulen Na zdjęciu: Diant Ramaj

Arsenal w lecie najprawdopodobniej sprzeda Aarona Ramsdale’a

Wobec tego Kanonierzy będą musieli pozyskać jego następcę

Nowym bramkarzem londyńczyków może zostać zawodnik Ajaksu

Arsenal sięgnie po golkipera z Holandii

Arsenal doskonale radzi sobie w tym sezonie Premier League. Kanonierzy wspólnie z Manchesterem City i Liverpoolem biją się o mistrzostwo Anglii. Wprawdzie londyńczycy zajmują miejsce na najniższym stopniu podium, jednak do Obywateli tracą tylko jeden punkt, a The Reds wyprzedzają ich o dwa oczka.

Podstawowym golkiperem The Gunners jest David Raya, który wygrał rywalizację z Aaronnem Ramsdale’em. Anglik nie zamierza dłużej być rezerwowym w drużynie Mikela Artety i wiele wskazuje na to, że w lecie opuści The Emirates. Arsenal jest przygotowany na taki scenariusz.

Portal Football Transfers twierdzi, że stołeczna ekipa znalazła następcę Ramsdale’a. Szeregi Kanonierów w kolejnym okienku ma zasilić Diant Ramaj. Chociaż nazwisko potencjalnego nowego nabytku ekipy z Premier League wydaje się nieco anonimowe, 22-latek to podstawowy bramkarz Ajaksu Amsterdam.

W tym sezonie Ramaj zaliczył już 26 meczów, w których cztery razy zachował czyste konto i aż 42-krotnie sięgał do siatki. Ajaks po fatalnym początku rozgrywek zdecydowanie poprawił wyniki i obecnie zajmuje 5. miejsce w Eredivisie.

Zobacz także: Fala hejtu w Holandii. Piłkarz Ajaksu znika z sieci