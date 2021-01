Arkadiusz Milik i Aurelio De Laurentiis od dłuższego czasu mają nie po drodze ze sobą. Na tym sporze tracą obie strony. Polak nie gra od kilku miesięcy, a klub nie ma obecnie zdrowego wartościowego napastnika – analizują sytuację na łamach SerieA.pl Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports.

Arkadiusz Milik trenuje, jest zdrowy, czuje się dobrze, ale może grać. Ta kuriozalna sytuacja trwa od wielu tygodni. Polak nie jest zgłoszony do rozgrywek Serie A, ponieważ nie chciał przedłużyć kontraktu z SSC Napoli. W lecie klub sprowadził za duże pieniądze Victora Osimhena i na początku wyglądąło to dobrze dla neapolitańczyków, ponieważ wygrywali, a Nigeryjczyk błyszczał. Niestety w połowie listopada dopadła go kontuzja, a potem wypadł na kolejne tygodnie z powodu zachorowania na koronawirusa.

Pod nieobecność Osimhena Gennaro Gattuso musiał postawić na Driesa Mertensa, ale i ten wypadł z powodu urazu. Sięgnięto więc po Andreę Petagnę, lecz grając co trzy dni i on poczuł zmęczenie. W efekcie tego wszystkiego Napoli pozostaje obecnie bez wartościowego napastnika, a to było widać w ostatnim spotkaniu ze Spezią. Arkadiusz Milik przydałby się bardzo, ale bezsensowny konflikt trwa.



Piotr Dumanowski

Dominik Guziak

Eleven Sports