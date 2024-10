LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Andrea Conti

Andrea Conti: Grając na San Siro, spełniłem swoje marzenia

AC Milan w 2017 roku zdecydował się sprowadzić Andreę Contiego z Atalanty Bergamo. Wówczas transfer Włocha był uznawany za hit, bowiem mediolańczycy zapłacili za niego aż 24 miliony euro. Finalnie jednak przygoda wychowanka „La Dei” na San Siro była nieudana. A wielu kibiców uważa 30-latka za symbol złych czasów i wyborów „Rossonerich”.

Ostatnio na łamach portalu „gianlucadimarzio.com” ukazał się wywiad z Andreą Contim. Włoski piłkarz poruszył w nim temat swojej przygody w AC Milanie. Opowiedział również o kulisach przejścia z Atalanty Bergamo, a także poważnej kontuzji, która mogła mieć ogromny wpływ na rozwój jego kariery.

– Tamto lato z 2017 roku nie było łatwe. Milan mnie chciał, a ja chciałem odejść, bo czułem się gotowy, a kiedy taki klub dzwoni do ciebie, trudno jest odmówić. To był rok, w którym Milan bardzo się zmienił, był to także pierwszy rok pod rządami nowego właściciela. Trudno powiedzieć, co nie wyszło, ponieważ wydarzyło się tak wiele rzeczy. Może przeszkodziło to, że tak bardzo się zmieniliśmy. Wtedy pojawiła się większa presja niż zwykle, związana z dużymi wydatkami na transfery, której nie byliśmy w stanie udźwignął – powiedział Andrea Conti, cytowany przez portal „acmilan.com.pl”.

– Od razu, we wrześniu, doznałem kontuzji. ​​Udało mi się jeszcze rozegrać pierwsze mecze, dostałem powołanie do kadry i szansę debiutu, potem doznałem kontuzji i od tego momentu przechodziłem trudne próby. Chociaż w 2020 roku trochę wróciłem do gry, dostawałem szanse od trenera Piolego, z powodu swojej pozycji w drużynie chciałem odejść. Jednak zakładanie koszulki Rossonerich było dla mnie zaszczytem. Grając na San Siro, spełniłem swoje marzenie – zdradził Włoch.

