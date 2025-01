Rude wraca na ławkę. Jest o krok od objęcia zagranicznego zespołu

PressFocus Na zdjęciu: Albert Rude

Albert Rude ma zostać trenerem Kolding IF

Na koniec 2023 roku Wisła Kraków zatrudniła Alberta Rude. Przed przybyciem do Białej Gwiazdy, 37-latni szkoleniowiec zdobywał doświadczenie w takich klubach, jak CF Monterrey czy Inter Miami. Z powierzeniem sterów hiszpańskiemu trenerowi w klubie 13-krotnych mistrzów Polski wiązano duże nadzieje, a jego głównym celem było doprowadzenie drużyny do powrotu do PKO Ekstraklasy.

Pod wodzą Alberta Rude, Biała Gwiazda nie zdołała wywalczyć awansu, ale za to zdobyła Puchar Polski, pokonując w wielkim finale Pogoń Szczecin (2:1) na PGE Narodowym. Po rozczarowującym sezonie, Rude został zwolniony i jak dotąd nie podjął pracy w żadnym innym klubie. Zgodnie z informacjami duńskiego dziennikarza Daniela Nojsena Fallaha, Hiszpan ma przejąć zespół Kolding IF z 2. ligi.

Duński Kolding IF obecnie zajmuje siódme miejsce w tabeli, a zadaniem Alberta Rude będzie doprowadzenie drużyny do awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zespół wznowi rozgrywki w lutym, a ich pierwszym rywalem będzie wyżej notowany Esbjerg. Aktualny bilans drużyny to 6 zwycięstw, 6 remisów i 6 porażek.