Wieczysta z kolejnym kandydatem. Były trener Korony obejmie zespół?

Wieczysta Kraków szuka trenera, który zastąpi Sławomira Peszkę i awansuje z drużyną do pierwszej ligi. Do grona kandydatów dołączył Gino Lettieri z Korony Kielce - uważa Jerzy Chwałek.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Gino Lettieri

Kolejny trener na liście Wieczystej

Wieczysta Kraków to najciekawszy projekt na polskim podwórku. Finansowana przez Wojciecha Kwietnia ma w swoich szeregach wielu zawodników, którzy niegdyś stanowili o sile czołowych drużyn Ekstraklasy. Przed sezonem krakowski klub był oczywistym faworytem w drugoligowej stawce i miał wywalczyć awans do pierwszej ligi bez jakichkolwiek problemów. Jesień stała na wysokim poziomie, ale wiosną Wieczysta spisuje się bardzo słabo. Zdarzają się jej bolesne wpadki, które spowodowały, że do samego końca może drżeć o bezpośredni awans.

Aktualnie Wieczysta zajmuje drugą lokatę w tabeli i ma tyle samo punktów, co trzecia Polonia Bytom. Pogoń Grodzisk Mazowiecki odskoczyła z kolei na sześć “oczek” i zdaje się być już bezpieczna. Ostatni remis ze Świtem Szczecin przesądził o zwolnieniu Sławomira Peszki. Teraz trwają poszukiwania jego następcy, a w mediach nie brakuje sugestii i kolejnych nazwisk łączonych z pracą w drugoligowcu.

Na liście życzeń Wieczystej mają być tacy trenerzy, jak Maciej Skorża, Jan Urban czy Jacek Magiera. To absolutna polska elita, więc sprowadzenie któregoś z nich byłoby gigantyczną sensacją. Na ten moment nie ma potwierdzenia, kto zastąpi Peszkę i powalczy z Wieczystą o pierwszą ligę. Nowym kandydatem został Gino Lettieri, który w latach 2017-2019 odpowiadał za wyniki Korony Kielce. Obecnie pracuje w Tajlandii, a po odejściu z Korony był związany z MSV Duisburg czy AEK Ateny.