Rekord Bielsko-Biała zagra z Olimpią Elbląg. Trwa walka o utrzymanie

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rekordu Bielsko-Biała

Bezpieczna strefa o krok, Rekord ucieka przed spadkiem do 3. ligi

Rekord Bielsko-Biała jako beniaminek Betclic 2. Ligi wciąż ma szanse na utrzymanie w lidze. Runda wiosenna w ich wykonaniu może robić wrażenie, ponieważ nie przegrali jeszcze żadnego meczu. Seria siedmiu spotkań bez porażki to całkiem dobre osiągnięcie, ale łyżeczką dziegciu w beczce miodu jest aż pięć remisów. Gdyby nie tak częste podziału punktów, sytuacja bielszczan byłaby zupełnie lepsza.

Aktualnie z dorobkiem 28 punktów zajmują 13. miejsce w tabeli, co na ten moment oznacza, że musieliby grać baraże o utrzymanie. Strata do bezpiecznego miejsca nie jest duża, ponieważ wynosi tylko dwa punkty. Przy ewentualnym zwycięstwie i korzystnych wynikach na innych boiskach mogą opuścić zagrożoną strefę już w najbliższy czwartek.

Matematyczne szanse wciąż są, ale Olimpia coraz bliżej spadku

Olimpia Elbląg, czyli najgorsza drużyna tegorocznego sezonu Betclic 2. Ligi. Sytuacja, mówiąc krótko jest dramatyczna. Osiem kolejek do końca, a strata do bezpiecznego miejsca w tabeli wynosi aż 12 punktów. Nieco mniej, bo 9 oczek tracą do miejsc gwarantujących baraże o utrzymanie. Wiosnę rozpoczęli od czterech porażek z rzędu, a łącznie zanotowali ich od wznowienia rozgrywek pięć na osiem meczów.

Wygrana z GKS-em Jastrzębie (1:0) i Chojniczanką (1:0) przyniosła nieco nadziei, ale ewentualne utrzymanie trzeba rozpatrywać w kontekście cudu. Biorąc pod uwagę, że Rekord, czyli ich najbliższy rywal prezentuje wysoką formę, czeka ich w czwartek bardzo trudne zadanie. Warto dodać, że Olimpia kiepsko spisuje się na wyjazdach wygrywając tylko jeden z czterech ostatnich spotkań.

Mecze drużyny Rekord Bielsko-Biała Hutnik Kraków 1 Rekord Bielsko-Biała 1 Rekord Bielsko-Biała 0 Zagłębie II Lubin 0 Rekord Bielsko-Biała 2 KKS 1925 Kalisz 1 ŁKS Łódź II 2 Rekord Bielsko-Biała 2 Resovia 1 Rekord Bielsko-Biała 2 Mecze drużyny Olimpia Elbląg Olimpia Elbląg 1 Olimpia Grudziądz 1 Zagłębie Sosnowiec 2 Olimpia Elbląg 1 GKS Jastrzębie 0 Olimpia Elbląg 1 Olimpia Elbląg 1 Chojniczanka 0 Wieczysta Kraków 3 Olimpia Elbląg 2

Sześć goli, dwie czerwone kartki i zwycięstwo Rekordu

Pierwsze spotkanie Olimpii z Rekordem dostarczyło dużą dawkę emocji. W dziewięćdziesiąt minut padło aż sześć bramek, a sędzia pokazał dziewięć żółtych i dwie czerwone kartki. Ostatecznie ze zwycięstwa i zdobycia kompletu punktów mógł cieszyć się Rekord Bielsko-Biała (4:2).

Wysokie kursy na mecz Rekord – Olimpia

Mecze Betclic 2. Ligi można obstawiać u bukmachera Betclic. Oferta na rynek 1X2 zawiera bardzo wysokie kursy, ponieważ wygraną gospodarzy można zagrać z kursem 2.06. Natomiast zwycięstwo gości oszacowano ze współczynnikiem 3.20. Największy kurs ma zdarzenie, że spotkanie zakończy się remisem. Podział punktów można postawić z kursem 3.45.

Wynik Operator Kurs Rekord Bielsko-Biała 2.06 Remis 3.45 Olimpia Elbląg 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2025 18:46 . Kursy mogą ulec zmianie.