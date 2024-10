PressFocus Na zdjęciu: Kamil Wojtyra

Derby Bielska-Białej

Pierwsze w historii derby Bielska-Białej to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń tej, już 12. kolejki Betclic 2. ligi. W niedzielę na stadionie miejskim pod Klimczokiem spotkają się ze sobą bowiem zespoły Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz Rekordu Bielsko-Biała. Będzie to pierwsze w historii tego 170 tysięcznego miasta spotkanie dwóch zespołów na tak wysokim poziomie. Niestety, w tym sezonie oba zespoły są w przeciętnej formie. Rekord przez większość czasu lokuje się w strefie spadkowej, zaś Górale w okolicach środka stawki. Niemniej ponad 5000 kibiców, którzy mają się tego dnia zjawić na stadionie powinni zrobić doskonałą atmosferę.

Polonia Bytom – KKS Kalisz

To chyba prawdziwy hit tej serii gier w Betclic 2. lidze. Lider tabeli podejmie na własnym obiekcie zespół KKS-u Kalisz, czyli zespołu, który przed rokiem otarł się o awans do 1. ligi. W tym sezonie kaliszanie radzą sobie jednak znacznie gorzej i na razie daleko im do czołowych miejsc, chociażby takiego, które ma ekipa Łukasza Tomczyka. Polonia po dotychczasowych meczach jest liderem tabeli i pewnie zmierza – w bardzo dobrym dla oka stylu – do 1. ligi! Zwycięstwo w tej rywalizacji wydaje się być dość oczywistą sprawą dla gospodarzy z Górnego Śląska.

Pozostałe mecze Betclic 2. ligi i transmisje w TV

Piątek 04.10.

18:00 Skra Częstochowa – Chojniczanka Chojnice

18:00 Wisła Puławy – Wieczysta Kraków (tvpsport.pl)

Sobota 05.10.

14:00 Świt Szczecin – Zagłębie Sosnowiec (tvpsport.pl)

15:00 Hutnik Kraków – ŁKS II Łódź

15:00 Olimpia Elbląg – Zagłębie II Lubin

Niedziela 06.10.

13:00 Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Resovia Rzeszów (TVP Sport, tvpsport.pl)

15:00 GKS Jastrzębie – Olimpia Grudziądz

15:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała – Rekord Bielsko-Biała (tvpsport.pl)

19:35 Polonia Bytom – KKS Kalisz (TVP3, tvpsport.pl)