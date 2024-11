Przedstawiamy zapowiedź 16. kolejki Betclic 2. ligi. Czy Marek Saganowski gra o posadę? Co stało się w Podbeskidziu i który z beniaminków zmienił trenera.

Chojniczanka podejmie Zagłębie, Saganowski gra o posadę?

W 16. kolejce Betclic 2. ligi Chojniczanka Chojnice na własnym stadionie podejmie zespół Zagłębia Sosnowiec. Nie ma co ukrywać, ostatnie wyniki spadkowicza z Betclic 1. ligi są bardzo słabe i coraz więcej pojawia się głosów wątpiących w misję Marka Saganowskiego. Sosnowiczanie mają już bowiem w tym sezonie sześć porażek, a do tego przegrali trzy ostatnie mecze. Niemniej jak do tej pory władze klubu zachowują względy spokój względem osoby szkoleniowca, pytanie jednak, czy tak samo będzie po meczu w Chojnicach, bowiem rywal wydaje się być w lepszej formie i napędzony zwycięstwem nad Polonią Bytom może pokonać gości.

WIDEO: Betclic 2. liga – skróty meczów

Podbeskidzie po zmianach, Rekord zmienił trenera

Podbeskidzie w ostatnich tygodniach było na czołówkach wszystkich mediów w Polsce. A to za sprawą zarządzania i decyzji klubu oraz samego Krzysztofa Przeradzkiego. Na Goal.pl opublikowaliśmy w tej sprawie obszerny reportaż, który ujawnił kulisy funkcjonowania Górali. Poniekąd w odpowiedzi na niego rada nadzorcza spółki zdecydowała się podjąć kroki i dotychczasowy prezes przestał pełnić swoje funkcje. Jego miejsce tymczasowo zajął prokurent, a dokładnie Michał Miąc – wieloletni pracownik klubu. Nowy sternik zostanie wyłoniony w drodze ogłoszonego właśnie konkursu.

W innym klubie z Bielska-Białej doszło z kolei do zmiany trenera. Dariusz Klacza złożył rezygnację z funkcji trenera i ta została przyjęta przez zarząd beniaminka. Przynajmniej do końca rundy zespół będzie prowadził dotychczasowy asystent, Dariusz Rucki.

