Zagłębie – Olimpia: gdzie oglądać?

W pierwszym meczu nowego sezonu Zagłębie Sosnowiec po spadku do 2. ligi podejmie przed własną publicznością Olimpię Grudziądz. Rywale gospodarzy w poprzednich rozgrywkach zapewnili sobie utrzymanie w lidze w ostatnim spotkaniu sezonu. Rozgrywki ligowe zakończyli z identycznym dorobkiem, co Skra Częstochowa, która spadła do 3. ligi. Sprawdź typy na mecz Zagłębie – Olimpia.

Zagłębie – Olimpia: transmisja w TV

Spotkanie nie będzie transmitowane w telewizji.

Zagłębie – Olimpia: transmisja online

Mecz 1. kolejki Betclic 2. Ligi pomiędzy Zagłębiem i Olimpią będzie można obejrzeć w internecie za pośrednictwem strony sport.tvp.pl. Co więcej, transmisja spotkania będzie również dostępna w usłudze Betclic TV. Aby skorzystać z tej możliwości, należy założyć konto u bukmachera Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na koncie dostępne środki.

Zagłębie – Olimpia: kto wygra?

Zagłębie – Olimpia: kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic faworytem meczu jest Zagłębie Sosnowiec. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.94. Z kolei wygraną Olimpii można postawić z kursem 3.35. Taki sam współczynnik został oszacowany w przypadku remisu w tym spotkaniu.

Zagłębie Sosnowiec Olimpia Grudziądz 2.10 3.32 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lipca 2024 08:56 .

Gdzie oglądać mecz Zagłębie Sosnowiec – Olimpia Grudziądz? Spotkanie można zobaczyć w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Zagłębie Sosnowiec – Olimpia Grudziądz? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (21 lipca) o godzinie 19:35.

