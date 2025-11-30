Wisła Kraków - Stal Mielec: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Wisła Kraków – Stal Mielec: gdzie oglądać?

Ostatnia niedzielna rywalizacja w ramach 18. kolejki Betclic 1. Ligi z udziałem Wisły Kraków oraz Stali Mielec tradycyjnie będzie do zobaczenie w telewizji oraz w internecie. Prawda do transmisji ze spotkań z zaplecza PKO BP Ekstraklasy są w posiadaniu TVP. W związku z tym poszczególnie starcia można obejrzeć na antenach publicznego nadawcy, ale i w interncie. Druga z opcji jest możliwa poprzez stronę internetową TVPSport.pl oraz aplikacje TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

W zupełnie innym położeniu są dzisiaj drużyny Mariusza Jopa i Ireneusza Mamrota. Wisła Kraków skupia się na walce o bezpośredni awans. Z kolei Stal Mielec ma zamiar, uniknąć kolejnego spadku z ligi. Zadanie nie będzie jednak łatwe. Tym bardziej że po zmianie trenera spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy nie odniósł jeszcze zwycięstwa. Wisła przystąpi do niedzielnej batalii po remisie z Pogonią Siedlce (0:0). Z kolei ekipa Mamrota w poprzedniej serii gier uległa Polonii Bytom (1:4).

Wisła Kraków – Stal Mielec: transmisja w TV

Niedzielna potyczka będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja z rywalizacji Wisła Kraków – Stal Mielec rozpocznie się w niedzielę, 30 listopada o godzinie 20:15. Mecz w telewizji będzie emitowany na antenie TVP Sport. Spotkanie skomentują Hubert Bugaj i Grzegorz Mielcarski.

Wisła Kraków – Stal Mielec: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie. Mecz z udziałem Wisły i Puszczy będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Wisła – Stal zapewnia też usługa Betclic TV.

