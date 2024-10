PressFocus Na zdjęciu: Ernest Terpiłowski

Wigry Suwałki – Polonia Warszawa: gdzie oglądać?

Jednym ze starć 1/16 Pucharu Polski będzie rywalizacja pomiędzy Wigrami Suwałki a zespołem Polonii Warszawa. Faworyt tego starcie jest oczywiście jeden i to dość wyraźny, tak więc trudno spodziewać się niespodzianki. Niemniej rozgrywki pucharowe rządzą się swoimi prawami i z pewnością nie raz jeszcze nas zaskoczą.

Wigry Suwałki – Polonia Warszawa: transmisja TV

Mecz ten nie będzie transmitowany w telewizji. Początek rywalizacji w środę 30 października 2024 roku o godzinie 18:00.

Wigry Suwałki – Polonia Warszawa: stream online

Nie będzie również transmisji w internecie z tego meczu 1/16 Pucharu Polski.

Wigry Suwałki – Polonia Warszawa: kto awansuje?

Kto awansuje? Wigry Suwałki 0% Polonia Warszawa 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wigry Suwałki

Polonia Warszawa

Wigry Suwałki – Polonia Warszawa: kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się mecz Wigry Suwałki – Polonia Warszawa? Mecz odbędzie się w środę 30 października 2024 roku o godzinie 18:00. Gdzie obejrzeć mecz Wigry Suwałki – Polonia Warszawa? Mecz ten nie będzie transmitowany ani w telewizji ani w internecie.

